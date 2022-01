Dojenček v inkubatorju z vojaškim helikopterjem v UKC; padel mimo stopnic v spodnje nadstropje

26.1.2022 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 10.07 so v ulici Paradiž v Mokronogu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mokronog so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 15.21 so tudi na Rimski cesti v Trebnjem zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so s termovizijsko kamero opravili pregled dimnika in okolice. Na kraju je bil prisoten tudi dimnikar, ki je poskrbel za nadzorovano izgorevanje saj ter čiščenje dimniške tuljave.

S spolzke ceste v obcestno ogrado

Ob 6.42 je v bližini naselja Gorenje Skopice, občina Brežice, osebno vozilo zaradi spolzkega vozišča trčilo v obcestno ogrado. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli in očistili po vozišču razlite tekoče in usmerjali promet do prihoda policistov. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Dojenček v inkubatorju z vojaškim helikopterjem v UKC

Ob 15.55 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj s sekundarno ekipo kliničnega centra Maribor prepeljala s helikopterjem dojenčka v inkubatorju iz SB Brežice v UKC Maribor.

Padel mimo stopnic v spodnje nadstropje

Poročali smo že o delovni nesreči na območju Velikih Lašč. S PU pojasnjujejo, da se je zgodila v novogradnji. Ugotovljeno je bilo, da je delavec neprevidno stopil ter padel mimo stopnic v spodnje nadstropje objekta. Pri tem se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policisti odgovornosti drugih oseb za nesrečo niso ugotovili in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Oplazila sta se

Včeraj, nekaj pred 15. uro, so bile dežurne službe obveščene o prometni nesreči v Dolščakih (občina Ribnica), v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil. Ugotovljeno je bilo, da voznik ni vozil ob desnem robu vozišča in zato oplazil nasproti vozeče vozilo. Voznik v drugem vozilu se je pri tem lažje poškodoval. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek.

M. K.