Sinoči gorela baraka, ponoči gospodarsko poslopje

27.1.2022 | 07:00

Tako se je požar v Podgori videl s ceste Prečna - Straža. (foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Sinoči ob 20.08 je v Podgori, občina Straža, gorela lesena baraka velikosti 5 x 7 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža in Vavta vas so pogasili požar in premetali požarišče. Baraka je bila v požaru popolnoma uničena.

Minulo noč ob 0.07 je v naselju Zagorica pri Velikem Gabru, občina Trebnje, gorelo ostrešje gospodarskega objekta velikosti 20 x 10 metrov. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Zagorica, Log in Sela pri Šumberku so razkrili streho in požar pogasili. Požar je uničil ostrešje v celoti, razne kmetijske stroje ter orodje. Na kraju sta bila tudi dežurni delavec elektro podjetja zaradi izklopa elektrike ter delavec komunalnega podjetja, ki je zaradi posledic gašenja in zmrzali posipal poledenelo cesto.

Nevarni ostanki vojne

Včeraj ob 10.39 so ob Kidričevi ulici v Kočevju med gradbenimi deli v strugi reke Rinže našli iz obdobja druge svetovne vojne minometno mino kalibra 81 milimetrov, italijanske izdelave in ročno bombo kalibra 60 milimetrov, nemške izdelave. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS so najdbi na ustreznem varnem kraju uničili in območje najdbe dodatno preiskali z detektorjem kovine. Kraj uničevanja so zavarovali policisti PP Kočevje.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obveščama uporabnike iz naselja Izvir, da bo danes med 7.30 in 13.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2, izvod leva stran pokopališče;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH, izvod 3. OBRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9.00 in 12.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Škrljevo nizkonapetostno omrežje – Draga.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Svinjsko vas, Lontovž in Vinji vrh Kal med 7.45 in 15. uro.

M. K.