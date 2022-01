Škocjan ima izjemen proračun - na razpisih pričakujejo dosti denarja

27.1.2022 | 08:40

Župan Jože Kapler in direktorica OU Petra Pozderec sta optimistična, da bodo uspešni na javnih razpisih in se bo zato v škocjanski dolini marsikaj začelo delati.

Mateja Robek Zaletelj

Škocjan - Pred občino Škocjan je, kot kaže - izjemno naložbeno leto. Tako kaže tudi prvi letošnji rebalans proračuna, ki so ga svetniki soglasno sprejeli na predvčerajšnji občinski seji.

Predvidevajo skoraj 8,6 milijona prihodkov ter skoraj 10,7 milijona odhodkov, kar je bistveno več kot je bilo načrtovano decembra 2020, ko je občinski svet sprejel dvoletni proračun za leti 2021 in 2022. Prihodki so višji za 74,6 odstotkov (prej predvideni v višini dobih 3,7 milijona evrov), odhodki pa so zdaj višji za 52,6 odstotkov (prej 3,7 milijona evrov).

Vse to je posledica mnogih sprememb: višja je povprečnina in posledično dohodki, treba je uskladiti prihodke in odhodke glede na nove podatke mnogih ministrstev, partnerjev pri projektih oz. investicijah, glede na sklenjene pogodbe in predvidene prijave na državne in evropske razpise, je povedala Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave, ki je podrobno predstavila letošnji proračun. Nekaj projektov se nadaljuje, kar nekaj postavk je novih.

Kredit za večnamenski dom ne bo potreben?

Škocjanski svetniki so soglasno sprejeli prvi rebalans proračuna za 2022.

Jože Kapler

»Proračun je vedno živa stvar - pomembno je, da je pravočasno sprejet, da je občina pripravljena na investicije. Res pa je, da se dogajajo spremembe in tako je tudi letos. Gre za možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, ki takrat ob sprejemu niso bile znane. Pomembno je, da so bili zdaj finančni okvirji sprejeti, kar je podlaga, da zgodbo lahko peljemo v pozitivno smer. Če se investicije začnejo, se potem tudi dokončajo. Vse pa se začne z razpisi in če bomo uspešni, se začne tudi gradnja,« pove prvi mož občine Jože Kapler.

Med večjimi projekti velja omeniti večnamenski dom v Škocjanu, za katerega se je občina že prijavila na javni razpis kulturnega ministrstva in upa na uspeh. Zato v proračunu tudi ni več zadolževanja občine, ki je bilo načrtovano za 1,8 milijona evrov. Pri naložbi se nadejajo državnih in evropskih sredstev, tudi iz Eko sklada.

Kanalizacije sami ne bodo zmogli

Občina Škocjan se namerava s tremi komunalnimi projekti prijaviti tudi na javni razpis za načrt za okrevanje in odpornost, kjer gre po besedah župana za edinstven razpis za financiranje kanalizacijskih sistemov pod dva tisoč populacijskih enot, na kar so dolgo čakali.

Martina Božič je kot članica Odbora za finance podprla rebalans proračuna, saj prinaša veliko dobrega.

Prijavili se bodo z izgradnjo novega črpališča Škocjan proti Zavinku ter za izgradnjo kanalizacije na območju Grmovelj in Dobruške vasi. Grmovlje so v vrednosti 500 tisoč evrov, Dobruška vas malce manj, črpališče in v enem delu vodovod pa je predviden za okrog 300 tisoč evrov, kar skupaj pomeni okrog 1,3 milijona evrov. »Za vse tri projekte imamo pridobljena gradbena dovoljenja, upamo na uspeh in pričakujemo, da bi na razpisu dobili polovico denarja,« pove župan Jože Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj

