V derbiju zmaga Krke

27.1.2022 | 07:35

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so na sinočnji tekmi 16. kroga Liga Nova KBM premagali Helios z 80:75 (17:18, 41:36, 56:52).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Nedović (Kranj), Španič (Postojna), Javor (Ljubljana).

* Krka: French 13 (1:4), Stergar 2, Stipčević 11 (6:6), L. Lapornik 11 (3:3), Thomas 19 (2:2), Stavrov 3, kosi 3 (1:2), M. Lapornik 12 (7:7), Macura 6.

* Helios Suns: Ervin 18 (4:6), Oman 2, Mahkovic 10 (3:4), Prepelič 7 (3:4), Šantelj 17 (4:4), Bratec 2, ferme 6, Pašaljić 9 (1:2), Mirtič 4.

* Prosti meti: Krka 20:24, Helios Suns 15:20.

* Met za tri točke: Krka 6:21 (L. Lapornik 2, M. Lapornik, Stipčević, Thomas, Stavrov), Helios Suns 6:23 (Ferme 2, Pašaljić 2, Mahkovic, Šantelj).

* Osebne napake: Krka 24, Helios Suns 23.

* Pet osebnih: /.

V obračunu ekip z vrha lestvice je včeraj na koncu zmagala Krka. Pred dvobojem so bili Domžalčani prvi s štirimi točkami naskoka pred Novomeščani, ki pa imajo dve tekmi manj. Domžalčani so tako kljub tretjemu porazu ostali na prvem mestu, Novomeščani pa so se jim nekoliko približali.

V prvem polčasu je bil obračun večinoma izenačen. Gostje so za točko dobili prvo četrtino, potem ko je Krka zapravila začetno vodstvo. Bolje so domači opravili končnico prvega dela, ko so z delnim izidom 7:0 prišli do majhne prednosti, s katero so začeli drugi polčas.

A le pet točk naskoka Krke je obetalo zanimivo nadaljevanje. Nazadnje je bila takšna tudi razlika na koncu tekme, a so vmes gostje že izenačili (60:60), pred zadnjo minuto pa so Domžalčani celo povedli s 73:71.

A je Miha Lapornik takoj vrnil s trojko, v končnici pa so določali predvsem prosti meti, pri katerih so bili domači zbrani in obdržali prednost, Helios pa je v zadnji minuti tudi zgrešil nekaj metov, tako da je zmaga ostala v Novem mestu.

Pri Novomeščanih sta se strelsko najbolj izkazala Adonis Thomas z 19 in Hasahn French s 13 točkami, pri Heliosu pa je Carlbe Ervin končal pri 18 točkah, eno manj je dosegel Leon Šantelj.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke:

»Ne glede na vse, čestitke igralcem za zelo pomembno zmago. Kot domačini smo bili pod blagim pritiskom, nasprotnik pa je prišel brez pritiska zmage in je iskal svojo priložnost. Bili so sproščeni in to jim je dajalo rezultat. To je bila naša tretja tekma v šestih dneh. Poznala se je utrujenost, nezbranost v določenih momentih. Videlo se je, da se še uigravamo in vračamo igralce, ki o bili odsotni zaradi poškodb ali bolezni. Fantje se trudijo, hočejo igrati kolektivno v napadu. Naša razglašenost pa se pozna v 16 izgubljenih žogah, tako da nas čaka še veliko dela. Prav tako imamo v obrambi veliko rezerv. Helios je pobral pravzaprav vse nikogaršnje žoge in iz tega dosegal lahke koše. Na koncu polčasa smo se dogovorili, da naredimo mali prekršek oziroma da obranimo njihov napad, pa smo naredili namerni prekršek, prav tako smo ob koncu tekme imeli veliko sreče, saj je Mahkovic zgrešil povsem odprt met za tri točke, čeprav je bil dogovor, da to preprečimo. To je znak pomanjkanja zbranosti in utrujenosti, ampak to lahko z dobrim treningom odpravimo. Žal pa trenirati praktično ne moremo, saj nas že v petek čaka tekma s Partizanom, enak ritem kot v tem tednu pa nas čaka tudi v prihodnjem. Zato bomo morali biti zelo potrpežljivi in skozi sestanke po tekmah reševati te težave v napadu in obrambi. Še enkrat čestitke fantom za zmago, saj je to bila njihova tretja tekma v šestih dneh in jim ni lahko. Na koncu pa ne šteje umetniški vtis, ampak samo zmaga.«

Miha Lapornik, igralec Krke:

»Vedeli smo, da bo težka tekma, saj so prvo tekmo v Domžalah, ko mene še ni bilo v moštvu, moji soigralci izgubili. Smo v težkem ritmu tekem na vsaka dva dni. Nimamo časa za pripravo, a smo z energijo in dobro obrambo uspeli priti do zmage.

Krkaši, ki imajo sedaj 12 zmag in dva poraza, bodo naslednjo prvenstveno tekmo odigrali v sredo, 2. 2.. na Polzeli, že v petek, 28. 1., pa jih čaka domača tekma AdmiralBet ABA lige z močnim beograjskim Partizanom.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović