Herta Kosmina – kraljica prehranskih dopolnil

27.1.2022 | 09:30

Ni ga prebivalca notranjsko-primorske regije, ki ne bi slišal za podjetje Biostile iz Komna na Krasu ter njegovo soustanoviteljico in solastnico Herto Kosmina. Morda vam ime sprva ne zveni znano, a ste jo zagotovo že videli na kateri od televizij, kjer zavzeto in strastno promovira in predstavlja izdelke svojega podjetja. Herta Kosmina je tudi zaščitni obraz Biostila, najhitreje rastočega podjetja na tem koncu Slovenije, ki je lani slavilo deseto obletnico poslovanja.

30 let znanja

Pričaka nas nasmejana, vitalna gospa pri šestdesetih, ki ima energije za pol mlajšo žensko. Zgovorna nas popelje po svetlih prostorih svojega družinskega podjetja, v katerem imajo poleg več kot 150 zaposlenih pomembno vlogo tudi oba njena sinova in snahi. »V poslu s prehranskimi dopolnili, kozmetiko in čaji sem že 30 let. V tistih časih je bilo to še čista neznanka,« pojasnjuje gospa Herta: »Dolga leta sem delala v drugem podjetju in se vsega naučila. Vedno me je zanimala narava in vse, kar je mogoče pridelati iz nje. Saj včasih je bila samo narava in nič drugega.«

Pri dvajsetih letih je zaradi raka črevesja izgubila očeta. »To me je zaznamovalo,« prizna: »Dalo mi je veliko misliti, izkušnja me je spodbudila, da sem začela veliko brati, raziskovati. Še vedno ne morem nehati. V zadnjih dvajsetih letih nisem prebrala niti ene leposlovne knjige, berem samo strokovne knjige o vitaminih, mineralih, zeliščih, pa tudi o obolenjih in vzrokih nastanka različnih bolezni.«

Delo in družina

Delo se v družinskih podjetjih nikoli ne konča. »Dobro je to,« pravi srečno Herta: »Da se vidimo vsak dan, se mimogrede dogovorimo o marsičem; družinsko podjetje ima čisto drugačno dinamiko kot druga podjetja.« Sprehodimo se skozi proizvodne hale, laboratorij, skladišča, poslovne prostore. Vidi se, da je direktorica ponosna na družino in dosežene uspehe. Biostile se vsako leto širi, dograjujejo nove prostore, zaposlujejo nove kadre. K Herti tu in tam pristopi kdo od zaposlenih s službenim vprašanjem, njihov odnos je sproščen in spoštljiv. Zaposleni ji v šali rečejo tudi kraljica in nekaj že mora biti na tem, saj je s svojim znanjem in energijo nedvomno motor tega uspešnega podjetja. Poleg tega skoraj vsak dan gledalce pozdravlja s televizijskih zaslonov, saj vodi tudi eno največjih spletnih televizijskih prodaj s svojimi izdelki. »Kljub temu, da veliko vem, se še vedno pripravljam na svoje televizijske nastope,« se nasmeje znani televizijski obraz: »Vedno je dobro poiskati nove podatke in najnovejše raziskave, ki jih lahko predstavim ljudem.«

Nejasen nadzor kvalitete

Ko je šla Herta pred desetimi leti na svoje, je najprej uvažala izdelke iz Nemčije in Avstrije: »Večina prehranskih dopolnil nima kontrolirane vsebine. Delež rastlinskega izvlečka je lahko štiri, osem ali pa 80 odstotkov, a se izdelek prodaja pod istim imenom. O tem ni zakonskih določil; določenih je pet odstotkov, koliko rastlinskih učinkovin pa izdelek v resnici vsebuje, je stvar proizvajalca samega. Nadzora nad tem, kaj natanko vsebujejo izdelki, ni, nadzoruje se le vsebnost težkih kovin, konzervansov, v glavnem negativnih sestavin. Koliko je dobrega v izdelkih ‒ tega nihče ne preverja.«

Visoka kakovost

Zato je kmalu začela svojo proizvodnjo, saj je želela imeti popoln nadzor nad vsebnostjo izdelkov, s katerimi želi pomagati ljudem: »Vsi proizvodi so naši. Morda je kakšna surovina iz tujine, takšna, kakršne pri nas ni, sicer pa je vse izdelano pri nas, zmešano, testirano, ali izdelek res vsebuje tisto, kar piše na njem; koliko je toksinov, konzervansov … Velik poudarek je na kakovosti, zato se naše stranke vračajo in ostajajo. Največ proizvodov prodamo doma, veliko izvažamo v Srbijo, širimo se v Italijo ter na Češko in Slovaško.«

Naravna krepitev imunskega sistema

Med pandemijo koronavirusa ljudje največ kupujejo izdelke z vitaminoma D oziroma C ter magnezijem, imunosan in gobo reishi za povečanje imunosti. Veliko več je tudi uporabe različnih rastlinskih blažilcev stresa, kurkumina ter kolagena za sijočo kožo, močne lase, čvrste nohte in gibljive sklepe. »Sem redna uporabnica svojih izdelkov. Jemljem kolagen, imun-power, Q10 ter občasno tudi relax za zmanjševanje stresa,« brez pomišljanja razkrije vzroke svojega dobrega počutja, ki se odraža tudi v njenem pozitivnem odnosu do dela in življenja. »Pa kožarce jem, klobase, narejene iz svinjske kože in z zelo malo mesa,« doda v smehu.

Kraljica prehranskih dopolnil

In kako se gospa Herta, kraljica prehranskih dopolnil, direktorica, mama, raziskovalka, babica, sprosti, ko se ugasnejo televizijske luči? »Z rožami,« veselo zamahne z roko okoli sebe in pokaže na mnoštvo lončnic, ki krasijo prostore njenega podjetja: »Vse te rože so moje, z veseljem skrbim zanje, tudi doma imam ogromno rastlin, to me preprosto osrečuje.«

Narava ve, kaj je najboljše za naše zdravje. Od vekomaj je bilo tako, četudi včasih pozabimo, da smo tudi mi del nje. »Za vsako bolezen rož’ca raste,« je Kekcu rekla teta Pehta. In prav je imela.

