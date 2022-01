Adria Mobil začasno ukinila popoldansko izmeno - Omikron povzroča težave

V Adrii Mobil se je število odsotnih sodelavcev v nekaj dneh podvojilo. (foto: arhiv)

Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Krško, Trebnje - V zadnjih dneh je število okužb in s tem odsotnosti z dela močno naraslo – Fleksibilnost in hitro prilagajanje razmeram je največ, kar lahko podjetja naredijo

V sedanjem petem valu epidemije novega koronavirusa je zaradi epidemioloških razmer povsod, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odsotnih veliko število zaposlenih. Tako je denimo med drugimi tudi Upravna enota Novo mesto v začetku tega tedna začasno do 9. februarja zaprla krajevne urade Žužemberk, Šmarjeta, Šentjernej in Škocjan, zaradi pomanjkanja kadra, kar je posledica odsotnosti zaposlenih zaradi okužb s covidom-19, karanten in varstva otrok, pa imajo težave tudi podjetja.

Že sredi prejšnjega tedna smo nekaj večjih podjetij na območju, ki ga pokriva naš časopis, povprašali o tem, kako covidne odsotnosti vplivajo na njihovo podjetje in kako rešujejo težave.

UKINILI POPOLDANSKO IZMENO

»V zadnjih dneh je število okužb dejansko eksponentno naraslo oziroma se je število odsotnih sodelavcev v le nekaj dneh podvojilo, pri čemer gre za odsotnosti bodisi zaradi okužbe, karantene ali varstva otrok. Ob tako številčni odsotnosti je organizacija delovnega procesa nedvomno izziv, ki zahteva nenehna prilagajanja. Fleksibilnost in hitro prilagajanje razmeram je pravzaprav največ, kar lahko v tako kratkem času storimo,« so nam v torek sporočili iz podjetja Adria Mobil. Zaradi povečanega števila okužb med zaposlenimi so za teden dni ukinili popoldansko izmeno v proizvodnji počitniških prikolic, prilagojen oziroma zmanjšan pa je tudi tempo dela na drugih proizvodnih programih.

