Skupina Krka tudi lani rekordno

27.1.2022 | 12:40

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Skupina Krka je v letu 2021 ustvarila 1,57 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot leto prej in nov rekord. Čisti dobiček se je povečal za pet odstotkov na 304,7 milijona evrov, so sporočili iz družbe. Poslovne rezultate je na današnji novinarski konferenci predstavilo vodstvo družbe z Jožetom Colaričem na čelu.

Kot ocenjuje Colarič, ki so mu nadzorniki lani mandat podaljšali do konca leta 2027, je Krka v izzivov polnem letu poslovala uspešno in skladno s pričakovanji - prodaja je bila rekordna in dosežena v vseh prodajnih regijah z izjemo zahodne Evrope, dobičkonosnost je na visoki ravni.

Dobiček iz poslovanja skupine, ki je konec lanskega leta zaposlovala 11.511 ljudi, od tega 46 odstotkov v tujini, je bil sicer po prvih ocenah za 10 odstotkov nižji od tistega v letu 2020 in je dosegel slabih 353 milijonov evrov. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil manjši za osem odstotkov in je znašal slabih 462 milijonov evrov.

Ocenjena vrednost Krkinih naložb v lanskem letu je znašala 66 milijonov evrov, od tega 49 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Za letos v Krki na ravni skupine načrtujejo prodajo v višini 1,61 milijarde evrov in čisti dobiček v višini 300 milijonov evrov. Za naložbe naj bi po načrtih namenili 130 milijonov evrov, za dva odstotka pa naj bi se povečalo tudi skupno število zaposlenih.

Podrobnosti spodaj v priponki v Krkinem sporočilu za javnost.

STA; M. K.