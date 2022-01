Poleg Novomeščanov le še Šentjernejčani odlično

28.1.2022 | 08:00

Šentjernejski svetniki so potrdili poslovni plan novomeške Komunale za leto 2022.

Šentjernej - Šentjernejski občinski svetniki so na nedavni seji sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2022, ki ga je podrobneje predstavila Kristina Ficko, vodja službe za plan in analize.

Poslovanje komunale je v šentjernejski občini dobro, poslujejo z dobičkom in sicer je za letošnje leto predviden pozitiven poslovni izid v višini 50.602 evrov. Le šentjernejska in novomeška občina od vseh občin naj bi letos delovali brez subvencij.

Župan Jože Simončič (na desni), zraven pa direktor OU Samo Hudoklin

Svetnik Albert Pavlič je že večkrat opozarjal na problem povečanega odlaganja odpadkov v občini, kar se zdaj prednostno rešuje.

Kot pove šentjernejski župan Jože Simončič, so z rezultati komunale na občini zelo zadovoljni, ravno tako s sodelovanjem, »ki je odlično. Zaradi cen dviga energentov in dviga nekaterih stroškov se poslovno okolje za delo na komunalnem področju poslabšuje, a verjetno so še rezerve, tako da upam, da bo leto vseeno uspešno.«

»Najemnina se zaradi večjih vlaganj v infrastrukturo povečuje, kar pomeni le amortizacijo in namenski vir za vračanja v nove naložbe,« komentira Simončič. Za obnovo investicij naj bi šentjernejski občini ostalo 206 tisoč evrov in česa se bodo lotili, bo stvar dogovora.

Obnavljali bodo vodovode, smeti pa imajo preveč

Kot pove župan Simončič, jih na področju dela s komunalo čakata za urejanje oz. reševanje dve bolj zahtevni področji: vodooskrba ter zbiranje in odvoz odpadkov. Na vodooskrbi naj bi bili slabši rezultati zaradi višjih najemnin zaradi novih investicij v okviru hidravličnih izboljšav. Pa tudi odpadkov je vse več, kar so opažali že prej, v času epidemije pa so še v porastu.

Na vodooskrbi se bodo lotili obnove nekaterih daljših vodovodnih odsekov, dolgoročno bodo iskali nove vodne vire, tudi na Gorjancih, kjer je že pred časom skoraj presahnil vodni vir Javorovica. »Količina načrpane in porabljene vode se pri nas povečuje, predvsem tudi na račun močne industrije. Vzporedno pa se lotevamo še bolj kratkoročne naloge, ki pa je tudi strateškega pomena: kako in na katerih mestih povečati volumne vodohranom, da dobimo dodatne kapacitete v primeru večjih izpadov,« pove župan.

Kar se tiče zbiranja in odvoza odpadkov, je v zadnjem obdobju zaradi povečanega volumna in količine odpadkov prišlo do neljubih situacijah. Zato v občini skupaj s komunalo iščejo neke nove rešitve, da bi bil kraj lepši in bolj urejen. Znane bodo kmalu.

Besedilo in foto: L. Markelj

