Znani pari osmine finala rokometnega pokala za moške

28.1.2022 | 09:00

V četrtek je bil opravljen žreb parov osmine finala rokometnega pokala Slovenije za člane v sezoni 2021/22. Med osmimi dvoboji bo možno spremljati tudi medsebojna obračuna moštev iz prve slovenske rokometne lige, lige NLB.

Za preboj v četrtfinale tekmovanja se bodo borile zasedbe Moškanjcev - Gorišnice in Sviša Ivančne Gorice, Drave Ptuja in Celja Pivovarne Laško ter Dola TKI Hrastnika in Krke.

Ekipa Dobove se bo udarila z uspešnejšim iz dvoboja med Kočevjem in Butan plinom Izolo, zasedbo Velike Nedelje pa čakajo tekmeci iz Sevnice ali Ljubljane.

Nasprotnik rokometašev Frankstahla Radovljice bo zmagovalec tekme med Urbanscapom Loko in Koprom.

Na medsebojnih obračunih prvoligašev pa se bodo Trebanjci pomerili z Ribničani, Slovenjgradčani pa z LL Grosistom Slovanom ali Gorenjem Velenjem.

Vsi dvoboji, ki bodo odločali o napredovanju ekip v četrtfinale, bodo predvidoma na sporedu v sredo, 9. februarja.

* Pokal Slovenije za člane

- sreda, 9. februarja, osmina finala:

Kočevje/Butan plin Izola - Dobova

Trimo Trebnje - Riko Ribnica

Velika Nedelja - Sevnica/Ljubljana

Dol TKI Hrastnik - Krka

LL grosist Slovan/Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 2011

Drava Ptuj - Celje Pivovarna Laško

Frankstahl Radovljica - Urbanscape Loka/Koper

Moškanjci - Gorišnica - Sviš Ivančna Gorica

