SiDG lani z rekordnimi 14 milijoni evrov čistega dobička

28.1.2022 | 09:50

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je po prvih ocenah poslovno leto 2021 zaključila z rekordnim čistim dobičkom v višini 14 milijonov evrov, kar je 87 odstotkov več kot leto pred tem in 83 odstotkov več, kot je bilo načrtovano, so danes sporočili iz družbe. Družba je obenem dosegla načrtovan obseg gozdne proizvodnje.

Prihodki SiDG so v letu 2021 znašali 71 milijonov evrov, kar je 14 milijonov evrov več kot leto pred tem. Poslovni načrt je sicer predvideval prihodke v višini 64 milijonov evrov. Odhodki družbe so znašali 54 milijonov evrov, kar je skladno s poslovnim načrtom, so zapisali v sporočilu za javnost.

EBITDA marža, ki je bila v letu 2020 19-odstotna, je po prvih ocenah znašala 27 odstotkov, kar je tudi bistveno več, kot je predvideval rebalans poslovnega načrta (18 odstotkov).

Skladen z načrtom je bil obseg gozdne proizvodnje. SiDG je tako lani posekala 1,1 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, kar je primerljivo z letom 2020. Lesno-predelovalni industriji je bilo po dolgoročnih prodajnih pogodbah prodanih okoli 900.000 kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, kar predstavlja 85 odstotkov celotne prodaje, so pojasnili.

Leto pred tem je delež prodaje po dolgoročnih pogodbah znašal 57 odstotkov, leta 2019 pa 69 odstotkov.

Delež prodaje slovenskim kupcem ostaja na ravni iz prejšnjih let in znaša skoraj 97 odstotkov. Pri tem so izpostavili, da je družba konec lanskega leta prvič organiziral lastno dražbo vrednejših sortimentov, ki je glede na dosežene cene hlodovine presegla pričakovanja.

Delež lastne gozdne proizvodnje v celotni proizvodnji se je lani z 11 odstotkov zvišal na 18 odstotkov, kar je družba dosegla z nabavo nove mehanizacije. Tako je SiDG lani z lastnimi zmogljivostmi za sečnjo in spravilo posekala 190.000 kubičnih metrov. letos naj bi delež lastne proizvodnje presegel 20 odstotkov.

Družba je lani na račun krepitve lastnih gozdarskih zmogljivosti povečala število zaposlenih s 300 na 342.

Strošek nadomestila za upravljanje z državnimi gozdovi, ki je prihodek državnega proračuna, bo za preteklo leto znašal 13,4 milijona evrov. Kot so pojasnili, se sredstva gozdnega sklada med drugim namenjajo za pridobivanje gozdov, financiranje ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih ter promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov.

Družba je konec novembra lani objavila javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavljanju lesno predelovalnih centrov. Rok za oddajo ponudb se izteče konec tega meseca. SiDG je pripravljena v lesne centre vstopiti s kapitalskim vložkom v znesku do 7,4 milijona evrov, pri čemer bi bil kapitalski delež družbe manjšinski, in zagotovitvijo delne dobave surovine.

V letošnjem letu načrtuje SiDG tudi začetek prestrukturiranja podjetja Snežnik Kočevska Reka, ki je v njeni 100-odstotni lasti. Preko dokapitalizacije nameravajo letos v prestrukturiranje vložiti pet milijonov evrov, skupaj pa v prihodnjih letih okoli 12 milijonov evrov. lani je Snežnik v primerjavi s prejšnjimi leti posloval pozitivno in tako bistveno izboljšal svojo poslovno kondicijo.

STA; M. K.