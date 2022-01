V Črnomlju znani dobitniki občinskih priznanj; sprejet proračun 2022

28.1.2022 | 12:45

Črnomelj (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji dokončno sprejeli proračun za leto 2022, ki je, kot sporočajo z občine, tudi letos investicijsko naravnan in skuša zadovoljiti čim širši družbeni interes v občini. Za investicije je namreč namenjenih več kot polovica celotnega proračuna.

Ta izkazuje 22.679.752 € prihodkov in 28.915.508 € odhodkov. Med drugim so v proračunu zagotovljena sredstva za gradnjo težko pričakovane nove osnovne šole Loka. Med večjimi projekti so še dokončanje gradnje Vrtca Loka, dograditev OŠ Dragatuš, statična sanacija in ureditev prostorov v nekdanjem dijaškem domu, izgradnja kanalizacijskega omrežja v Črnomlju in regionalne kolesarske povezave Črnomelj- Kanižarica.

Priznanja občine za leto 2021

Svetniki so odločili, da Župančičevo diplomo za leto 2021 prejmejo Tamburaški orkester KUD Dobreč Dragatuš za prejet naziv najboljšega tamburaškega orkestra na svetu na festivalu Tamburica Fest v Novem Sadu in najboljšega tamburaškega orkestra v Sloveniji na festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije ter za prispevek k razvoju in prepoznavnosti tamburaštva, Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica za prejeto zlato plaketo na festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije in prispevek k razvoju ter prepoznavnosti tamburaštva, Knjižnica Črnomelj za izjemen prispevek k razvoju knjižničarstva in kakovosti kulturnega dogajanja v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 60-letnici delovanja in Ana Marija Blažič za izjemne dosežke in predano delo na področju literature, poezije ter kulture nasploh. Predloga za Župančičevo plaketo ni bilo, zato se za leto 2021 ne podeli.

Diplomo Občine Črnomelj za leto 2021prejmeta Ilinka Todorovski za doprinos k širjenju vedenja o življenju in dosežkih meščanov ter mesta Črnomelj v preteklosti ob izdani knjigi Josip Doltar in Črnomelj ter Boris Kambič za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2021 prejme Društvo Sožitje Bela krajina za dolgoletno izjemno in predano delo na področju pomoči osebam z motnjami v duševnem razvoju.

Priznanje športnica leta 2021 prejme Loti Čufer za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju, zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Maintalu ter dosežene uspehe na državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Priznanje za športno ekipo leta 2021 prejmeta Brin Jugovič in Žan Majerle za osvojen naslov evropskih prvakov v Brzeg Dolnyu in dosežene uspehe na državnih tekmovanjih v hip-hopu (pari). Priznanje za mladega perspektivnega športnika prejme Luka Žafran za osvojen naslov državnega prvaka (posamezno, dečki) ter druge uspehe na tekmovanjih v kegljanju na državni ravni. Priznanje za športni dosežek leta 2021 pa prejme Luka Šimec za osvojene medalje na svetovnem pokalu U-14 v Kranju ter druge uspehe na tekmovanjih v kegljanju na državni ravni. Predloga za športnika leta 2021, zato se priznanje ne podeli.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2021 bo prejela ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj z mentorico (Manca Bajuk, Vid Kavčič, Špela Vraničar, Vesna Fabjan) za raziskovalno delo na področju varovanja okolja na podlagi raziskovanja črnega močerila in njegovega habitata. Priznanje Breza dobi tudi Silvo Zupančič za prispevek k osveščanju o pomenu varovanja okolja in prizadevanje k prepoznavnosti pomena črnega močerila lokalno in širše.

M. K.