Število novookuženih znova čez 16.000

28.1.2022 | 10:40

Na področju dnevnih epidemioloških podatkov v Sloveniji zaradi ozkega grla, ki ga predstavljajo premajhne laboratorijske kapacitete, trenutno vlada precejšnja zmeda, epidemiološka slika je posledično nejasna.

Kakorkoli - v Sloveniji smo včeraj zabeležili 16.571 primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil pričakovano znova visok, kar 74,4-odstoten. Ker ni natančno znano, kako je z rezultati testov, ki prihajajo iz Nemčije, je primerjava s preteklimi dnevi odveč. Lahko sicer navedemo, da je bilo prejšnji četrtek potrjenih 9860 primerov okužbe, pri čemer je iz te številke umanjkalo večje število testov, ki so jih pozneje v resnici prišteli sobotnemu izkupičku. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 153.334 oseb.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 9638. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 13.323, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 955. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 7272, kar je 458 več kot dan prej.

Vsi "covidni" bolniki po bolnišnicah sicer niso bolniki, ki so v bolnišnici pristali zaradi covida-19, saj je med njimi veliko tudi takih, ki so jim okužbo potrdili naključno, v bolnišnici pa so se znašli zaradi drugih tegob. Kot je včeraj pojasnila Maja Bratuša, ki je lani štafetno palico vodenja novinarskih konferenc prevzela od takrat uradnega govorca Jelka Kacina, bodo v prihodnje zaradi spremenjenih okoliščin po prihodu omikrona javnost začeli obveščati tudi o tem, kateri pacienti se v bolnišnicah zdravijo zaradi covida in kateri so tam s covidom, a se načeloma zdravijo zaradi drugih težav.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 sicer kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 719 covidnih bolnikov (včeraj 708), od katerih jih je 131 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 126). Osem bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 44), od tega 7 na intenzivni terapiji. Pet pacientov so sprejeli in jih devet odpustili.

V SB Brežice imajo 28 covidnih bolnikov, včeraj 27, od tega enega na intenzivni terapiji. Sprejeli so štiri nove bolnike, dva so odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 266, Trebnje 108, Kočevje 105, Črnomelj 92, Ribnica 76, Žužemberk 54, Šentjernej 42, Straža 39, Metlika 32, Šentrupert 31, Sodražica 28, Dolenjske Toplice in Mirna Peč 26, Šmarješke Toplice 25, Škocjan 24, Mokronog Trebelno 23

Posavje - Brežice 248, Sevnica 191, Krško 173, Radeče 27, Kostanjevica na Krki 18, Bistrica ob Sotli 12

