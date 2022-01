Leto dni po požaru v Višnji Gori: Življenje se počasi vrača v normalne tirnice

28.1.2022 | 11:50

Pred letom dni ...

... in danes. (fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Višnja Gora - Danes mineva leto dni od obsežnega požara v Višnji Gori, v katerem so ognjeni zublji popolnoma uničili ostrešje in notranjost bivalnih prostorov treh stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru. V enem izmed stanovanj so predstavnikom občine odprli svoja vrata in podelili svoja občutenja. Spomin je še vedno svež in grenak, zato o tem dogodku govorijo s težkim srcem. Vsi se še dobro spominjajo tistega usodnega večera, ko so ognjeni zublji zajeli ostrešja.

Lahko bi gorelo celotno mestno jedro



S požarom, ki ga ne pomnijo v občini Ivančna Gorica, se je lanskega januarja več ur spopadalo devet prostovoljnih gasilskih enot iz ivanške občine, dodatno delo pa jim je oteževal močan veter. Požar se je zaradi neugodnega vremena razširil na tri hiše, ki imajo skupno ostrešje in zidove, kar je tipično za gradnjo objektov v starem mestnem jedru. Še bistveno hujše oziroma tragično bi se končalo, če bi do vžiga prišlo v nočnih urah, saj je močan veter že tako oteževal delo več kot 100 gasilcem iz Gasilske zveze Ivančna Gorica. Kljub hitremu posredovanju je gasilcem uspelo požar omejiti na tri stavbe, lahko pa bi se zgodilo, kot pravijo na občini, da bi se v nočnih urah požar razširil čez celotno mestno jedro.

Rekordno hitra pomoč in obnova

Še tisti večer se je na pobudo župana Dušana Strnada in poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jožeta Kozinca formirala delovna skupina za vodenje postopkov odprave nesreče in zbiranje sredstev za pomoč stanovalcem. Stekla je vseslovenska humanitarna akcija z odprtim računom KS Višnja Gora, ki je bil izključno namenjen sanaciji trem stanovanjskim stavbam. Poleg izdatnih občinskih sredstev so s finančno ali materialno pomočjo priskočili na pomoč še številni prostovoljci in gasilci, krajani, lokalna podjetja, sosednje občine, društva, organizacije ,… Rezultat je bil viden že v rekordnem mesecu dni, ko je bilo na objektih postavljeno novo ostrešje.

In kako danes stanovalci doživljajo čas leto dni po požaru?

Predstavniki občine so se pogovarjali s člani tam živečih družin Novak in Kovačević, ki so povedali, da so spomini na januarski večer še kako živi. »Vse se je zgodilo v trenutku. Bilo je strašljivo.« Povedali so, da so stanovalci vseh treh stavb že vseljeni v novo prenovljena stanovanja, življenje pa se jim počasi spet vrača v normalne tirnice. Zavedajo se, da to ne bi bilo mogoče brez hitre in izdatne pomoči Občine Ivančna Gorica, civilne zaščite, donatorjev, botrov in dobrih ljudi. Zahvaljujejo se tudi posameznikom, ki so jim še tisti večer omogočili bivanje v začasnih stanovanjih. Zahvaljujejo se tudi vsem izvajalcem, ki so skozi leto pomagali pri sanacijah objektov v notranjosti: »Hvala vsem in vsakemu posebej.«

V ivanški občini dodajajo, da je zgodba iz Višnje Gore primer dobre prakse, kako pomagati sočloveku v nesreči - predvsem hitro. Pri tem navajajo poveljnika civilne zaščite Kozinca: »Ko se ogenj ohladi, se ohladi tudi srce«.

M. K.