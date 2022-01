Pogojna obsodba za lastnika psov, ki so do smrti ogrizli njegovo mamo

28.1.2022 | 17:00

Miha Šum tragični dogodek obžaluje. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču je tragedija v Mavrlenu, belokranjski vasici med vinogradi, dobila svoj sodni epilog. Miha Šum, lastnik treh pitbulov, ki so 12. septembra leta 2017 napadli njegovo 71-letno mamo Tatjano, ki jih je prišla nahranit, in jo tako močno poškodovali, da je v novomeški bolnišnici še isti dan umrla za posledicami ugrizov, je po pogajanju z novomeškim okrožnim državnim tožilstvom dosegel sporazum o priznanju krivde. Sodnica Mojca Hode mu je skladno s sporazumom za očitana tri kazniva dejanja - povzročitev smrti iz malomarnosti, mučenja živali in maščevanja uradni osebi - izrekla enotno pogojno kazen eno leto in deset mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Predobravnavni narok na sodišču je stekel oktobra lani, a so ga prekinili, še preden bi se lahko Šum izrekel o krivdi. Njegov odvetnik je namreč sodišče zaprosil za nekaj časa, da se poskušajo s tožilstvom dogovoriti za sporazum za priznanje krivde. Tega jim je uspelo skleniti do današnjega naroka, sodišče pa ga je sprejelo.

Šum, ki živi od socialne pomoči, je v pogovoru po koncu današnje obravnave dejal, da mu je zelo hudo, kar se je zgodilo, in bi njegova mama, če tega dne ne bi zamudil avtobus in bi pravočasno prišel domov, bila še živa. Zahvalil se je tudi tožilstvu in svojemu zagovorniku odvetniku Aleksandru Sitarju, ki je brezposelnega Miho Šuma zastopal v okviru brezplačne pravne pomoči.

Ker sta se obe strani danes odpovedali pritožbi, je pogojna obsodba tudi že postala pravnomočna.

M. Ž.