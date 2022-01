Proračun, stanovanja in varnost

29.1.2022 | 10:30

Župan Darko Zevnik je svetnike seznanil z načrtovano gradnjo ceste, po kateri se bodo domačini lahko izognili prometnim zastojem, ki nastajajo skozi Metliko poleti in ob praznikih.

Občinski svetniki so tudi tokrat zasedali v dvorani Kulturnega doma. (Vse foto: M. L.)_

Metlika - Metliški občinski svetniki so na svoji zadnji seji potrdili proračun za leto 2022. Proračunski prihodki znašajo nekaj več kot 9 milijonov evrov, kar je za 14 odstotkov več od lanskih, odhodki so predvideli v višini slabih 12 milijonov evrov, kar je za približno četrtino več glede na lanske. Kar 45 odstotkov letošnjega proračuna v Metliki namenjajo naložbam.

Tako bo Občina Metlika v letošnjem letu za obnovo cest po krajevnih skupnostih namenila 500.000,00 €, v okviru obnove državne ceste skozi Primostek bo sofinancirala izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in avtobusnega postajališča. Prav tako je predvidena ureditev cestne povezave do naselja Križevska vas ter izgradnja cestne razsvetljave v naseljih Kapljišče, Dragomlja vas in Drage. Zagotovljena so tudi sredstva za zaključek izgradnje prizidka pri Osnovni šoli Podzemelj in prizidka pri Zdravstvenem domu Metlika ter nadaljevanje obnove stavbe na Pungartu, kjer dejavnost izvaja Ljudska knjižnica Metlika. Za potrebe Otroškega vrtca Metlika je planiran nakup novega kombija, za potrebe Zdravstvenega doma Metlika pa novo reševalno vozilo. V načrtu je, da se v delu naselja Grabrovec zgradi kanalizacija in sočasno obnovi vodovod, v naselju Krasinec je predvideno nadaljevanje obnove vodovoda in kanalizacije, v naselju Svržaki pa izgradnja kanalizacije. V proračunu so tudi planirana sredstva za ureditev nove dostopne ceste v gospodarsko cono v Gradcu. Prav tako so v proračunu predvidena sredstva za odkup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije za Športni park Metlika ter za ureditev športnega igrišča Beti.

Svetniki so potrdili letošnji načrt javnega podjetja Komunala Metlika in sprejeli so letni program financiranja športa. Soglašali so z ustanovitvijo varnostnega sosveta, ki je skupno telo občine in metliške policijske postaje.

Odločali so tudi o stanovanjih. Tako so glasovali za predlagano prekategorizacijo občinskega neprofitnega najemnega stanovanja v službeno in se seznanili z izredno dodelitvijo občinskega stanovanja v najem.

Obravnavali so tudi nekatere nepremičninske zadeve.

