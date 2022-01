Z gasilci do onemoglega; kadilo se je iz stroja; in seveda - dimniški požari

29.1.2022 | 08:35

Včeraj ob 5.41 so v naselju Loke, občina Krško, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec so požar pogasili, očistili kurišče in dimnik. Prostore ter ostrešje so pregledali s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.35 so v naselju Pusti Hrib v občini Ribnica gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sveti Gregor in Ribnica so pogasili goreče saje in ohladili dimniško tuljavo.

Kadilo se je iz stroja

Ob 20.16 se je v obrtni coni v Ribnici v podjetju Deta & Co kadilo iz delovnega stroja. Gasilci PGD Ribnica so zaprli dotok zraka in stroj pregledali s termovizijsko kamero ter počakali, da se je stroj ohladil. Zaposlenim so svetovali, da se stroj ne uporablja do pregleda serviserja.

Z gasilci do onemoglega

Včeraj ob 6.53 so v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti delavcev DSO Trebnje odprli vrata varovanega stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

M. K.