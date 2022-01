Beograjčani potrdili status favorita

29.1.2022 | 09:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 18. kroga lige Aba izgubili s Partizanom s 63:79 (11:23, 30:39, 40:56).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 700, sodniki: Hadžić, Kruljac, Terlević (vsi Hrvaška).

* Krka: French 1 (1:2), Stergar 4 (2:2), Stipčević 15 (1:1), Stavrov 6, Kosi 2, L. Lapornik 10 (4:6), M. Lapornik 10 (1:2), Macura 2, Thomas 13 (2:2).

* Partizan: Kurucs 6 (1:2), Punter 9 (5:5), Leday 4 (2:2), Avramović 4 (2:2), Koprivica 15 (3:5), Dangubić 8 (2:2), Smailagić 10, Moore 9 (2:2), Glas 7 (1:2), Lessort 5 (3:4), Madar 2.

* Prosti meti: Krka 11:15, Partizan 21:26.

* Met za tri točke: Krka 14:34 (Stipčević 4, M. Lapornik 3, L. Lapornik 2, Stavrov 2), Partizan 4:14 (Dangubić 2, Moore, Kurucs).

* Osebne napake: Krka 24, Partizan 20.

* Pet osebnih: /.

Novomeščani so doživeli nov poraz, v boju z ekipo z vrha lestvice niso imeli pravih možnosti za presenečenje, saj so Beograjčani potrdili status favorita in na koncu zanesljivo zmagali z 79:63 ter začasno spet prevzeli prvo mesto.

Prva četrtina je bila še kolikor toliko izenačena, Krka pa je zaostajala samo za štiri točke. Tudi do polovice tekme so bili domači še blizu, razlika pa je bila ob polčasu -9.

A Partizan je v tretji četrtini prišel do prednosti 15 točk in kazalo je, da je dvoboj odločen. Vendar so Novomeščani v zadnji četrtini še enkrat zapretili. Po zaostanku 49:65 so domači posegli po minuti odmora, nato pa poskušali predvsem s trojkami še ujeti Beograjčane. To jim je delno uspelo, saj sta po dve zadela Luka Lapornik in Rok Stipčević, tako da je bil izid dve minuti pred koncem le še 60:69, 65 sekund pred koncem pa 63:71.

Toda gostje niso dovolili preobrata, spet so strnili svoje vrste in v končnici tekme zadržali prednost ter jo pred koncem spet povečali na več kot deset točk.

Stipčević je bil s 15 točkami najboljši strelec domačih, dve manj je dosegel Adonis Thomas. Pri Partizanu pa je bil najbolj učinkovit s 15 Balša Koprivica.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Partizanu za zasluženo zmago. To ni Partizan, kakršen bi lahko bil. To ni njihova prava slika, saj so prišli utrujeni po dolgem potovanju iz Turčije. Mi smo poskušali dati vse od sebe in mislim, da je razlika na koncu bila previsoka in da lahko tudi mi bolje odigramo tekmo. Še posebej bolje lahko začnemo tekmo. Nismo začeli igrati z ekstra podajo, čeprav sem to pred tekmo poudarjal, bili smo tudi preveč mehki v igri, še posebej pri njihovem skoku v napadu. Ko smo se adaptirali, Partizan pa je nekoliko popustil v obrambi, smo začeli s svojo igro v napadu in iz tega črpali motivacijo za nadaljevanje tekme. Mislim pa, da to ni pravi način, a bomo to vse popravili. Grenak priokus vsemu pa prinaša poškodba Adonisa Thomasa in upam, da se ni poškodoval za daljše časovno obdobje. Še enkrat čestitke Partizanu za zasluženo zmago, želim ji vse najboljše v nadaljevanju sezone tako v Evropi kot v ABA ligi. Mi pa bomo vztrajali in delali ter skušaki premagati moštva, ki so kadrovsko in kakovostno nekje na naši ravni.«

Željko Obradović, trener Partizana NIS: »Dobro smo začeli tekmo. V prvi četrtini smo naredili prednost, ki smo jo potem le zadrževali. Imeli smo vzpone in padce skozi tekmo. Nekaj zaradi naše zbranosti, nekaj pa zaradi Krke, ki igra celo tekmo v enakem ritmu. Niso se predajali, poskušali so menjavati obrambo, nas podvajati po celem terenu in to jim je v določenih trenutkih dalo rezultat. Kakorkoli, na koncu je bila to tekma, ki smo jo dobili. Čestitke mojim fantom, pristop k tekmi je bil odličen in s tem sem zelo zadovoljen. Seveda nam je vedno lepo pri srcu, ko imamo naše navijače, kjerkoli igramo, in hvala vsem, ki so nas prišli spodbujat.«

Krkaši imajo po 18. krogih tri zmage in 14 porazov ob dveh prestavljenih tekmah. V prihodnjem krogu bodo v petek, 4. 2., gostovali pri SC Derbyju v Podgorici. Še prej jih v ponedeljek, 31. 1., čaka povratna četrtfinalna tekma Pokala Spar v Šentjurju, v sredo, 2. 2., pa tekma slovenske lige na Polzeli.

STA; M. K.

