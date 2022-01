Po množičnem romskem pretepu: Pričakovali so zapor, bodo pa še nekaj časa na prostosti

29.1.2022 | 13:00

Z leve proti desni sedijo: Robert Bartol, Miloš Kovačič, Niko Šarkezi, Miloš Grm in Nastja Grm. (foto: Večer)

Ljubljana/Kočevje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so Romi, predlani vpleteni v množično tepežko, včeraj mrzlično pričakovali sodbo, ko je sodnica zbrane presenetila z napovedjo, da bo glavno obravnavo na podlagi nekega člena zakona začela znova.

21. oktobra 2020 okoli 11. ure se je v vrsti pred poslovalnico Deželne banke Slovenije v Kočevju zaradi starih zamer med dvema družinama vnelo. Na eni strani so bili Grmovi, na drugi Bartolovi, v glavnem pa so se na istem kraju znašli, ker so dobili sporočilo banke, da je socialna nakazana. Končni rezultat: pet lažje poškodovanih, ena huje. Na zatožni klopi so se znašli: Miloš Grm, Robert Bartol, Miloš Kovačič, Niko Šarkezi, Aleks Grm, Nastja Grm in Tatjana Grm. Očitki tožilstva: nasilništvo, povzročitev hude telesne poškodbe, povzročitev splošne nevarnosti. Krivdo je že na predobravavnem naroku priznal Aleks Grm, ki je bil potem obsojen na leto in sedem mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo treh let. Preostali so svojo nedolžnost dokazovali med sojenjem, kjer so se branili z molkom, v preiskavi pa je vsak zase zatrdil, da je bil napaden prvi. Kot oškodovanci v tej zgodbi sicer nastopajo: Gordana Šarkezi, ki je partnerica obtoženega Roberta Bartola, njun sin Žiga Bartol in njegovo dekle Klara Kovačič.

Za zaplet poskrbel tožilec s spremembo obtožnice

Do zapleta je prišlo, ko je v torek, pred zaključkom sojenja, tožilec Matej Peterca nekoliko modificiral obtožnico za glavnega protagonista Miloša Grma, ki mu sicer očita tri kazniva dejanja nasilništva in povzročitev hude telesne poškodbe. Tožilec se je za tak manever odločil, ker je izvedenec, angažiran na predlog obrambe, ugotovil, da je hudo telesno poškodbo Grm povzročil bistveno zmanjšano prišteven, medtem ko stanja za kazniva dejanja nasilništva, ki naj bi jih storil prej, izvedenec uradno ni ugotavljal. Tožilec Peterca pa je obtožnico spremenil tako, da je Miloš Grm tudi kazniva dejanja nasilništva storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, za kar pa senat Katarine Gabrijel Muhič ni našel podlage v spisu. Sodniki so zato odločili, da se bo sojenje 11. februarja pričelo znova, izvedenec pa bo do takrat dopolnil mnenje še glede obtoženčeve prištevnosti v času, ko naj bi zagrešil kazniva dejanja nasilništva.

Obramba: odločitev v škodo Grma in v korist tožilca

Grmov zagovornik Bojan Celar je takšnemu razpletu nasprotoval, češ da se je sodišče že decembra lani seznanilo s celotno dokumentacijo izvedenca, tožilstvo pa je modificirano obtožnico vložilo v spis na zadnji obravnavi "oziroma preden je sodišče samo odločilo, da se lahko pričnejo končne besede". "Sodišču je bilo v trenutku modifikacije jasno, da gre za napako tožilstva in je nato z vprašanjem tožicu, ali se modifikacija nanaša tudi na prva kazniva dejanja, ali zgolj na očitek hude telesne poškodbe, opozorilo na napako, tožilstvo pa je pri tem vztrajalo. Prepričan sem, da sodišče do tega vprašanja ni prišlo šele ob posvetovanju, kakšno sankcijo naj sprejme. Zato ne obstoji podlaga na s strani sodišča citirani člen, ki vsebinsko pravi, da se lahko glavna obravnava ponovno odpre, če sodišče ob posvetovanju ugotovi določeno dejstvo," je dejal. Ob tem je poudaril, da bi moral senat obtoženca v tem delu pač oprostiti, če za to ni dokazov v spisu. Izpostavil pa je tudi, da je nov pričetek sojenja v škodo njegovemu klientu, za tožilca pa priložnost, da napako popravi.

Iz pripora bi šel v šoping za Miklavža

Za Miloša Grma je sicer tožilec Peterca zahteval enotno kazen 3 leta in 8 mesecev zapora, za Miloša Kovačiča (trije očitki nasilništva) enotno kazen 2 leti in 4 mesece zapora, za Nika Šarkezija (dva očitka nasilništva) leto in 9 mesecev enotne zaporne kazni, za Nastjo Grm leto (dva očitka nasilništva) in 2 meseca enotne zaporne kazni, za Tatjano Grm (očitek nasilništva) pa 8 mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let. Za Roberta Bartola (očitek povzročitve splošne nevarnosti), ki je z avtom zapeljal v pretepajočo se množico in zbil Tatjano Grm in dva naključna Slovenca, pa tožilec ni imel kaznovalnega predloga, saj je obtoženi začasno izločen iz postopka zaradi suma na okužbo s covid-19. Vsi razen Tatjane Grm so bili v preteklosti že kaznovani. Je pa sodnica danes tudi zavrnila predlog za odpravo hišnega pripora (ostali se branijo s prostosti) Milošu Grmu, ki je to zahteval, da bi svoja nekajmesečna otroka lahko peljal k zdravniku. Kot mu je pojasnila, lahko v takšnih primerih upravičeno zahteva prošnjo in mu bo ugodila, ne more pa od nje zahtevati, da ga iz pripora pusti nakupovati "v Leclerc ali Supernovo ali kam že". "To je bilo samo za Miklavža," je pojasnil Grmov zagovornik Celar.

R. M.