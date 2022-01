V brežiški bolnišnici si obetajo dodatne zmogljivosti

29.1.2022 | 15:30

SB Brežice z urgentnim centrom (foto: arhiv DL; M. L.)

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice se nameravajo letos lotiti dveh večjih projektov za okrepitev lastnih zmogljivosti. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 14 milijonov evrov. Pri tem naj bi bolnišnica prispevala približno od 650.000 do 700.000 evrov, glavnino stroškov pa naj bi pokrila država, je navedla direktorica bolnišnice Anica Hribar.

Prvi projekt naj bi predvidoma stekel že jeseni oz. potem, ko bo vlada naložbo uvrstila v načrt razvojnih programov in proračun, oba pa naj bi končali do konca avgusta 2024.

Gre sicer za tako imenovano bolnišnično stavbo F, v kateri deluje fizioterapija in še nekaj ambulant. Nameravajo jo porušiti in na njenem mestu zgraditi novo poslopje. Vanj naj bi nato prestavili polovico bolnišničnega internega oddelka, ginekološki oddelek in fizioterapijo z nekaj ambulantami.

Pri drugem projektu gre za prenovo stavbe A oz. prvotne najstarejše, skoraj 140-letne bolnišnične zgradbe. V njenem spodnjem delu nameravajo preurediti prostore za že zdaj tam delujoči kirurški oddelek, urediti prostore za rehabilitacijo po operacijah, v nadstropju pa negovalni oddelek. Število postelj v stavbi A pa nameravajo z zdajšnjih 25 dvigniti na 50.

Izvedbo prenove stavbe A sicer načrtujejo po preselitvi polovice internega oddelka in ginekološkega oddelka v novozgrajeno stavbo F. V zdajšnjem prostoru ginekološkega oddelka stavbe A nameravajo nato namestiti polovico kirurškega oddelka in začeti njeno prenovo.

Končanje gradnje stavbe F, njeno opremljanje in začetek delovanja okvirno načrtujejo do konca prihodnjega leta. Prenovo stavbe A naj bi začeli leta 2024 in jo končali do konca poletja tega leta.

Direktorica je pojasnila, da je brežiška bolnišnica že poskrbela za izdelavo idejne zasnove. Med drugim bo zagotovila še denar za izvedbo projektne dokumentacije, za projekt pridobitve gradbenega dovoljenja, izvedbeni načrt, strokovni nadzor, varstvo pri delu in pokritje podobnih stroškov, je še dejala.

Strokovna direktorica brežiške bolnišnice Mojca Savnik Iskra je navedla, da so v bolnišnici v zadnjih letih prenovili lekarno, vzpostavili so centralno administracijo, dogradili prostore osrednje intenzivne terapije in radiološkega oddelka. Prenovili so staro operacijsko dvorano, internistične ambulante in funkcionalno diagnostiko. Uredili so novo prebujevalnico, zdaj pa prenavljajo endoskopsko-diagnostični center.

Glede rušitve in novogradnje stavbe F je pojasnila, da bo ta namenjena predvsem akutni bolnišnični obravnavi, saj je treba bolnikom ponuditi višji standard bolnišničnega bivanja in ob epidemijah ustrezno zaščito. Staro stavbo A pa nameravajo po njeni prenovi nameniti obravnavi neakutnih bolnikov, za negovalno bolnišnico in podaljšano bolnišnično zdravljenje.

Sicer pa želijo doseči še razširitev kirurške dejavnosti za ortopedske operacije, pri specialističnih dejavnostih pa bi razširili ORL, nevrološko, okulistično, protibolečinsko in anesteziološko ambulanto, je še povedala Savnik Iskra.

STA; M. K.