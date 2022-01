Kadrovski primanjkljaj - Inšpektorica je spet ostala sama

29.1.2022 | 17:30

Da tale avtomobil MIR-a ne bo sameval. Dela na terenu je dovolj, zato morajo čim prej izbrati novega redarja. (foto: L M.)

Šentjernej - Potem ko je odpoved delovnega razmerja v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (MIR) sredi januarja podala višja medobčinska inšpektorica, zdaj z razpisom iščejo novo delovno moč – Za MIR letos dobrih 91.600 evrov

Kadrovskih težav v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu za občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki kar ni konec.

Glavna inšpektorica Nataša Rajak je sredi januarja spet ostala sama, saj je redno odpoved delovnega razmerja podala višja občinska redarka Anja Žvab, ki so jo zaposlili pred dobrim letom dni. Ta je med službovanjem skladno s predpisi s področja občinskega redarstva opravila vsa predpisana strokovna usposabljanja in strokovne izpite, a si je nato očitno premislila in odšla.

Občina Šentjernej, na kateri je sedež medobčinskega organa, je že objavila javni razpis za delovno mesto redarja, saj je kadrovska okrepitev zaradi obilice dela na terenu v vseh občinah nujna.

Seveda bo zaradi kadrovskega primanjkljaja prišlo do manjše zakasnitve pri reševanju odprtih zadev, a v tem trenutku to ne pomeni bistvene ovire za nemoteno delovanje organa, saj je v teku že postopek za zaposlitev novega občinskega redarja, pravijo v šentjernejski občinski upravi.

Razpis se je končal sredi prejšnjega tedna, odziv je bil dober, prijavilo se je kar nekaj kandidatov. A ker je postopek še v teku, ga podrobneje ne morejo komentirati. Če bo vse potekalo normalno, se lahko sorazmerno hitro konča – ob predpostavki, da bo med kandidati oseba, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo ustrezala vsem strokovnim zahtevam, pravijo v občinski upravi.

Podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

L. Markelj