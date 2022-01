FOTO: Gasili so suho travo in podrast; pri podiranju dreves mu je ukleščilo nogo

29.1.2022 | 19:15

Travniški požar pri Oštrcu (foto - tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Prekopa)

Ob 12.12 je v naselju Hočevje, občina Dobrepolje, v gozdu pri podiranju drevesa občanu ukleščilo nogo. Posredovali so gasilci PGD Hočevje, Ribnica, Videm, Zdenska vas in GRS Ljubljana. Gasilci so razrezali hlod, reševalci NMP pa so ga oskrbeli na kraju dogodka.

Dimniški požar

Danes ob 10.03 so v naselju Okroglice, občina Sevnica, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Breg so požar pogasili in očistili dimnik ter peč.

Do obolelega

Ob 11.10 so v Gubčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjski stavbi in tako omogočili vstop reševalcem NMP Krško do obolele osebe.

Gorela suha trava

Ob 13.28 sta v naselju Oštrc, občina Kostanjevica na Krki, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili in preprečili nadaljnje širjenje.

Ostanke druge svetovne vojne uničili

Okoli 10. ure so pri naselju Vrhpeč, občina Mirna Peč, pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije v gozdu odstranili minometno mino kalibra 50 mm nemške izdelave, 3 minometne mine kalibra 45 mm italijanske izdelave in 6 kosov pehotnega streliva, vse ostanek druge svetovne vojne. Nevarne najde so uničili na kraju.

