Judita Zupančič, Krkina finalistka za inženirko leta 2021: »Dekleta, pogumno inženirstvu naproti!«

30.1.2022 | 09:50

Judita Zupančič v svojem delovnem okolju.

Judita kot nominiranka za inženirko leta 2021.

Judita s sodelavci

Na podelitvi

Novo mesto - Med deset finalistk za četrti izbor Inženirka leta se je uvrstila tudi 34-letna Judita Zupanič iz Uršnih Sel, univ. dipl. inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva, sicer pa samostojna analitičarka na oddelku Raztapljanje trdnih oblik v novomeškem podjetju Krka.

Zupančičeva, ki so jo za izbor predlagale vodje v Upravljanju kakovosti, ceni to podporo in izkazano zaupanje, predvsem pa želi s svojo izkušnjo opogumiti mlada dekleta, da se usmerijo v inženirske študije in sploh v naravoslovne poklice.

Zupančičeva je tudi mama dveh navihanih fantkov, s katerima prosti čas rada preživlja v naravi, sprošča se na sprehodih, pri opravilih okrog hiše, ter z možem na kolesarjenju po gozdu, sicer pa uživa še v plesu in dobri kulinariki.

Ste bili presenečeni, da ste bili izbrani med deset slovenskih finalistk? Kakšne odzive ste prejeli v svojem okolju?

Zame osebno je to do sedaj največje priznanje, ki sem ga prejela za dobro opravljanje svojega dela. Izbor mi je zagotovo v čast in izjemen ponos. Odziv okolice, predvsem pa vseh sodelavcev, je bil izredno pozitiven, za kar sem jim hvaležna. Ob takšni podpori sem nominacijo zlahka sprejela kot pohvalo in spodbudo za naprej.

Kaj bi kot ambasadorka inženirstva svetovali mladim, morda zlasti dekletom, kako naj izberejo svojo poklicno pot?

Namen in sporočilo izbora Inženirka leta je izredno pozitivno in srčno: navdušiti in opogumiti mlada dekleta za inženirstvo. To je zagotovo eden izmed najbolj navdihujočih poklicev, saj je zadovoljstvo ob uspešno opravljenih izzivih neizmerno.

Najlažje inženirstvo primerjam z učenjem matematike, ko se najprej prestrašeni seznanimo z novo snovjo. Nato pa z učenjem, reševanjem nalog in s pomočjo sošolcev, inštruktorjev to snov spoznamo in jo razumemo ter samostojno obvladamo. Kar ne pomeni, da se ne bomo zmotili, smo pa zagotovo pripravljeni na test, ni nas strah, verjamemo vase in smo zadovoljni. Vsa dekleta, ki se lahko s tole matematično primerjavo poistovetijo, so zelo verjetno iz pravega testa za inženirstvo.

Zato veliko sprašujte, udeležite sem čim večjega števila delavnic in tečajev, spletnih seminarjev. V okviru študentskega dela se vključite v podjetja, ki se vam zdijo zanimiva, poizvedujte v svoji okolici. In predvsem ne odločajte se za srednjo šolo in študij le na osnovi predmetnika. To je samo izredno tog opis vsebine in ne realna informacija. Obrnite se raje na dijake, študente, vaše profesorje. In zapomnite si, da je pomembna pot, ne le cilj. Četudi ugotovite, da ste nekje na razpotju izbrali napačno smer, ni konec sveta. Ta izkušnja vas je obogatila in vam pomagala na novo, za vas bolj primerno pot. Zato kar pogumno inženirstvu naproti!

Več o Juditi Zupančič, kako se je odločala za poklic, kako je prišla v novomeško farmacevtsko družbo Krko, ali je prva krkašica, ki je prišla v izbor za inženirko leta, kako se je znašla v bolj moškem poklicu, zakaj jo to delo osrečuje, itd. pa v daljšem intervjuju v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: A. Križ