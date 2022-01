20 let Badmintonskega kluba Pišece – njihovo geslo je »preprosto najboljši«

30.1.2022 | 08:40

Jure Pezdirc in Tadej Škof

Zahvala igralcev Tadeju Škofu

Skupinska fotografija

Pišece - Badmintonski klub Pišece je bil ustanovljen konec januarja pred 20. leti. Njegov prvi predsednik je bil Tadej Škof, ki klub vodi še danes. Poslanstvo kluba je organizacija in izvedba športnih aktivnosti in prireditev, sklepanje prijateljstva, vzgoja mladih športnikov, vodena rekreacija za starejše člane, predvsem v zimskem času, ter promocija domačega kraja. Klub ima tudi kolesarsko sekcijo, organizira turnirje v odbojki na mivki in počitniške delavnice za otroke. Tako spodbuja zanimanje za šport v Pišecah. Prav tako je pomemben njihov odnos do okolja; člani kluba namreč redno obiskujejo najvišji vrh v brežiški občini – Veliki Špiček, urejajo poti in pospravljajo smeti.

Od skromnih začetkov je prerasel okvirje svojega kraja, danes ima 100 članov, od tega je 55 aktivnih tekmovalcev, ki tekmujejo v vseh kategorijah, dosegli so že številne zavidljive uspehe in prejeli veliko priznanj. Med prvimi večjimi in prepoznavnimi uspehi pa velja izpostaviti leto 2008, ko sta se Maja Sušin in Toni Hotko v kategoriji do 15 let uvrstila med prve tri v Sloveniji in bila povabljena v slovensko reprezentanco. Vizija kluba je še povečati članstvo, imeti svojega predstavnika v vseh starostnih kategorijah, uvrstitev v 1. slovensko badmintonsko ligo in se udeleževati turnirjev doma in v tujini. V mladinski konkurenci pa si želijo uvrstitev med tri najboljše v državi. »Vsa leta treniramo v telovadnici Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece in kljub odličnemu sodelovanju s šolo si želimo svoje prostore, pa tudi svoj kombi za prevoz na turnirje,« je dve največji želji izpostavil Škof.

Badmintonski klub Pišece organizira turnir bratstva in enotnosti, ki je eden največjih enodnevnih mednarodnih turnirjev v osrednjem delu Evrope. Prav tako že več let organizirajo turnir v badmintonu na otoku Murter v Dalmaciji, ki je največji otoški turnir, in so tudi soorganizatorji »Slovenske noči« na Murterju. Vsako leto v Brežiškem oktobru pripravijo tudi turnir za pokal občine Brežice, v Pišecah pa turnir ob prazniku krajevne skupnosti. Člani Badmintonskega kluba Pišece so se že udeležili turnirjev v Veliki Britaniji, Italiji, na Češkem, v Grčiji, Turčiji, v Srbiji, Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, na Slovaškem, v Nemčiji, Švici in na Madžarskem.

Ob jubileju so pripravili slavnostno akademijo, ki so se je udeležili le domači gostje, med njimi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki je bil tudi častni pokrovitelj jubilejne prireditve, brežiški podžupan Jure Pezdirc, predsednik Badmintonske zveze Slovenije Tadej Šeme, predsednik Športne zveze Brežice Stane Tomše, predsedniki različnih društev iz Pišec ter ostali gostje. Žal pa zaradi aktualnih epidemioloških razmer ni bilo vabljenih gostov iz tujine. Na prireditvi je Badmintonski klub Pišece ob 20-letnici delovanja prejel priznanje Občine Brežice. Ob tej priložnosti pa so podelili priznanja najbolj uspešnim članom kluba ter zahvale društvom in posameznikom, ki podpirajo delovanje kluba.

Program so popestrili mladi glasbeniki – pevki Manca Mihelin in Timeja Račič Ogorevc ter citrarja Ana Jagrič in Rok Beričnik.

Včeraj pa je pa v Brežicah potekal turnir bratstva in enotnosti.

J. K.

