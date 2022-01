Začenja se 2. faza protipoplavne ureditve Sevnične

30.1.2022 | 12:30

Cilj projekta je protipoplavna zaščita vodotoka, ki je v preteklosti že mnogokrat pokazal svoj hudourniški značaj in povzročal veliko materialno škodo. (foto: arhiv; Občina Sevnica)

Sevnica - Uspešno je zaključen projekt prve faze protipoplavne zaščite vodotoka Sevnična, katere investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za vode. Ureditev protipoplavne varnosti Sevnične se uresničuje na podlagi sporazuma med pristojnim ministrstvom in Občino Sevnica o sofinanciranju, ki je bil avgusta 2019 podpisan za ureditev prve in druge faze.

Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije za izvedbo prve faze, na enak način bo sodelovala pri ureditvi še druge, ki bo potekala od zaključka naselja Sevnica do obrtne cone Ines. Tako so v tem tednu podpisali pogodbo za projektiranje z na javnem naročilu izbranim izvajalcem iS Projekt d.o.o. iz Ljubljane v vrednosti dobrih 47 tisoč evrov.

M. K.