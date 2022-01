V Novem mestu v ponedeljek začetek prenove Ulice Slavka Gruma

30.1.2022 | 16:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Novem mestu bodo v ponedeljek začeli gradnjo prvega dela kolesarske povezave Drska-Bršljin, hkrati bo stekla prenova fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma. Celotna naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Gradnjo omenjene kolesarske povezave bo denarno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.

Mestna občina Novo mesto bo nekaj več kot 125.000 evrov za gradnjo kolesarske povezave dobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so sporočili z novomeške občine.

Dela bodo sprva potekala na uličnem odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, kjer bo vzpostavljena popolna zapora. Križišče Ulice Slavka Gruma z ulico Drska bo ostalo prevozno, izvajalec bo prebivalcem omogočal delni dostop do parkirišč. Obvoz bo urejen po ulici Brod v smeri Topliške ceste.

Za lažji prehod voznikov na začasno spremenjeni prometni režim bodo zaporo prvi dan vzpostavili po jutranji prometni konici. Zaključek del na Ulici Slavka Gruma je predviden čez šest mesecev, zaključek celotnega projekta pa v roku devetih mesecev.

Dela na Ulici Slavka Gruma bodo obsegala rekonstrukcijo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov ter cestnega vodnega odtoka. Uredili bodo tudi fekalno in meteorno kanalizacijo ter prenovili vodovod. Po končanju projekta se obeta sprememba do zdaj ustaljenega prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma, so opozorili.

V projekt je vključena tudi izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bo naselje Drska po Ulici Slavka Gruma od Osnovne šole Drska do brvi prek Krke v Irči vasi in nato naprej po ulici Lastovče in Povhovi ulici do križišča s Straško cesto povezala z Bršljinom. Na ulici Lastovče bodo uredili tudi cestno razsvetljavo, na Povhovi ulici pa talne označbe kolesarske povezave.

Evropski sklad za regionalni razvoj bo gradnjo omenjene kolesarske povezave denarno podprl, ker se ta uvršča med projekte trajnostne mobilnosti, so še pojasnili na novomeški občini.

M. K.