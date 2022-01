Vinjete v obliki nalepk bodo februarja zamenjale elektronske

30.1.2022 | 14:00

Foto: STA

Cestninske nalepke se po 13 letih poslavljajo z vetrobranskih stekel, s februarjem jih bodo zamenjale elektronske vinjete. Teh so v dveh mesecih prodali blizu 370.000, kot so pojasnili na Darsu, jih v zadnjem tednu prodajo več kot 20.000 dnevno. Voznikom svetujejo, naj z nakupom ne odlašajo.

Prodaja prvih elektronskih vinjet je stekla decembra, do petka pa so jih prodali blizu 370.000. Največ uporabnikov je novo vinjeto kupilo na fizičnih prodajnih mestih, 28 odstotkov vseh pa je bilo prodanih prek spleta.

Ob tem na Darsu izpostavljajo, da mora biti za spletni nakup e-vinjete plačilna kartica aktivirana za spletno nakupovanje. Kot so namreč pojasnili, je to trenutno najpogostejša težava uporabnikov, ki želijo elektronsko vinjeto kupiti v spletni trgovini. Problem morajo uporabniki rešiti s svojo banko, so dodali.

Med kupci e-vinjet je bilo največ domačih (88 odstotkov), med tujci pa jih je bilo največ z avstrijsko registrsko tablico (pet odstotkov). Sledijo jim tisti s hrvaškimi (dva odstotka), nemškimi (dva odstotka) in italijanskimi (en odstotek) registrskimi označbami, v manjšem številu pa so e-vinjeto kupili tudi vozniki iz BiH, Švice, Madžarske, Srbije, Romunije, Češke, Slovaške, Poljske, Ukrajine, Bolgarije, Makedonije, Belgije, Francije, Romunije ...

"Nakupi vinjet so bili opravljeni za vozila z registrskimi označbami iz, poleg Slovenije, še 45 različnih držav," so zapisali na Darsu.

Sistem prodaje e-vinjet sicer poteka brez tehničnih težav, na Darsu pričakujejo, da bo tako tudi v prihodnje. Ob tem uporabnikom svetujejo, naj z nakupom ne odlašajo do zadnjega dne. "Pozivamo jih tudi, naj ob nakupu temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete," so dodali.

S prihodom elektronskih vinjet se tako z vetrobranskih stekl poslavljajo cestninske nalepke. Prodaja teh je v primerjavi z letom 2020, ko so začasno veljali strogi protikoronski ukrepi, krepko zrasla. Od decembra 2020 do konca lanskega novembra je Dars prodal 6,57 milijona vinjet z letnico 2021, kar je 42 odstotkov več, kot je v primerljivem obdobju prodal vinjet z letnico 2020. Vrednost prodanih vinjet je znašala 176,87 milijona evrov, kar je 28,91 milijona evrov več kot v enakem obdobju predlani. Je bila pa prodaja za 18,26 milijona evrov nižja od primerljive prodaje vinjete z letnico 2019, torej pred izbruhom pandemije covida-19.

V 12 mesecih so prodali 861.452 letnih vinjet, kar je šest odstotkov manj, kot so v primerljivem obdobju prodali letnih vinjet z letnico 2020. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) padla za sedem odstotkov na 799.058, vinjet za kombije (razred 2B) pa so prodali 60.100, kar je štiri odstotke več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) je bila višja za deset odstotkov, prodali so jih 2294.

Prodaja mesečnih vinjet je medtem narasla za 70 odstotkov na skoraj 1,52 milijona, pri čemer se je za 71 odstotkov povečala prodaja vinjet za osebna vozila (1,44 milijona), za 58 odstotkov pa je bila višja prodaja vinjet za kombije (73.870).

Tudi prodaja tedenskih vinjet je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem močno zrasla, in sicer za 50 odstotkov na 4,12 milijona. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila zrasla za 50 odstotkov (3,89 milijona), prodaja vinjet za kombije za 36 odstotkov (257.156), prodaja vinjet za motorna kolesa pa za 75 odstotkov (33.931).

Lani so cestninski nadzorniki izdali 68.224 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete, kar je največ od leta 2008, odkar so pri nas za vožnjo po avtocestah obvezne vinjete (doslej so jih največ v letih 2016 in 2017, v vsakem od teh dveh let po nekaj več kot 56.000). Globe se sicer v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek Darsa.

STA; M. K.