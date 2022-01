Pestra nedelja za gasilce; enkrat tudi lažni preplah

30.1.2022 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Prekopa)

Danes ob 13.02 sta ob Metliški cesti v Semiču goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so pogasili požar na skupni površini okoli enega hektarja.

Ob 14.07 je v Okrogu, občina Šentrupert, gorel mešan gozd in gozdna podrast. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili ogenj na površini okoli 4000 kvadratnih metrov.

Ob 16.53 sta pod daljnovodom v bližini naselja Hudo, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Podobno v Posavju

Ob 12.37 je v naselju Škovec, občina Sevnica, prišlo do požara v naravi. Domačini in gasilci PGD Tržišče, so ogenj, ki se je s travnika razširil na gozdno podrast, pogasili.

Ob 17.32 je v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Posredovali so gasilci PGE Krško.

Ob 10.21 je v Loški Gori v občini Radeče pri kurjenju v naravi ogenj ušel izpod nadzora. Gasilci PGD Radeče in Jagnjenica so požar na površini okoli 3500 kvadratnih metrom pogasili.

Pa tudi en lažni preplah

Ob 16.53 naj bi v Potočni vasi, občina Novo mesto, gorela suha trava ob železniški progi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pregledali območje. Požara ni bilo.

M. K.