Lukanova tretja na krosu zlate svetovne serije v Italiji

30.1.2022 | 19:30

Klara Lukan (foto: arhiv DL)

Milano - Slovenska atletinja Klara Lukan je bila s časom 19 minut in 53 sekund tretja na krosu zlate svetovne serije v kraju San Vittore Olona pri Milanu. Zmagala je Kenijka Teresiah Muthoni Gateri (19:40) pred rojakinjo Jemutai Zenah Jemutai (19:45).

"Današnji kros je bil zelo razgiban in zanimiv. Uživala sem v močni konkurenci in dosegla uvrstitev, ki je zame zelo lep dosežek. Vesela sem vsake tekmovalne priložnosti. S krosi gradim svojo mentalno pripravljenost, ker se je potrebno osredotočiti na vsak premik sotekmovalk. To mi bo gotovo koristilo tudi na atletski stezi. Na 3000 m v dvorani to zimo ni posebej veliko tekem, mogoče bom nastopila na kakšnem mitingu v Novem mestu," je povedala Lukanova.

Dvajsetletna Teresiah Muthoni Gateri je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje na domačem prvenstvu na 3000 m, kjer je bila druga leto dni mlajša Jemutaijeva.

Lukanova, udeleženka lanskih olimpijskih iger v Tokiu, je bila na današnjem krosu najboljša Evropejka. Enaindvajsetletna Šentjernejčanka je pred tremi leti na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, julija lani pa si je na EP do 23 let v estonskem Tallinnu v teku na 5000 m prav tako pritekla srebro.

Izkazala se je lanskega 12. decembra s prav tako srebrno medaljo med mlajšimi članicami na EP v krosu v Dublinu na Irskem. Letos je v začetku meseca že nastopila na krosu svetovne serije in bila sedma v italijanskem kraju San Giorgio su Legnano.

STA; M. K.