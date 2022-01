Kupec je znan - Majzljevina v rokah župnije

31.1.2022 | 10:30

Majzljevino sredi Šentjerneja je kupila Župnija Šentjernej. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Nekdanjo Majzljevo gostilno sredi Šentjerneja, ki velja za eminentno stavbo v občinskem središču in predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena, ki pa zdaj že nekaj let sameva, očitno čaka lepša prihodnost.

Potem, ko jo je lastnik Gašper Majzelj kar nekaj let prodajal in naj bi jo po sklepu občinskega sveta Občine Šentjernej odkupilo podjetje Ekološka družba Šentjernej, pa iz tega ni bilo nič, je zdaj že jasno, da je njen kupec postala Župnija Šentjernej.

Koliko bo Župnija Šentjernej odštela za Majzljevino, še ni znano, na prostem trgu pa je bila stavba naprodaj za okrog 220.000 evrov.

Župnik g. Anton Trpin je za Dolenjski list le potrdil, da to drži, a da kupoprodajni postopki še tečejo, zato kaj več o poslu in o načrtih za enkrat ne more povedati.

Da se je vse skupaj tako razpletlo, je zadovoljen tudi prvi mož občine Jože Simončič, ki je na zadnji občinski seji, ko so v javnosti že krožile takšne, sicer neuradne informacije, dejal: »Mislim, da je zelo pomembno, da je lastnik Majzljevine neka stabilna gospodarska družba ali oseba, ki živi v Šentjerneju, ali pa ji je mar za ta prostor. In nima zgolj kratkoročnih in ekonomskih interesov. Tu vidim le dva: ali občino ali župnijo.«

Še nekoliko podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

L. Markelj