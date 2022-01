Podvig v kvačkanju povezal Slovenijo

Grb novomeške občine z osrednjim likom Rudolfa IV. Habsburškega je skvačkala Metoda Turk. (foto: arhiv DL; L. M.)

Slovenske kvačkarice se bodo s projektom skupine Slovenija kvačka, v katerem so izdelale tisoč kvačkanih izdelkov, od tega tudi grbe vseh 212 slovenskih občin (seveda tudi dolenjskih, belokranjskih in posavskih), vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot so poudarile na četrtkovi novinarski konferenci, pa je še pomembnejše to, da so s projektom povezale Slovenijo in zbudile zanimanje za kvačkanje.

V projekt, ki se je začel septembra, se je vključilo 211 ljubiteljic in en ljubitelj kvačkanja. Sprva so se kvačkarice nameravale v Guinnessovo knjigo rekordov vpisati z izdelavo grbov vseh 212 občin, a ker jim tega niso odobrili, so se lotile izdelave skupno tisoč izdelkov, kvačkanih v c2c tehniki, je na nedavni novinarski konferenci pojasnila Natalija Križaj.

Projekt se je zaključil s snemanjem in fotografiranjem vseh izdelkov, kar bo osnova za potrditev Guinnessovega rekorda.

Pobudnica projekta Jadranka Smiljić, ki je pred dvema letoma z Anito Kac že dosegla Guinnessov rekord v maratonu neprestanega kvačkanja, je poudarila, da je projekt povezal ne le kvačkarice po vsej državi, ampak tudi njihove družine. Skupno so pripravile okoli 1200 izdelkov, s sodelovanjem v projektu pa so tudi vsaj delno pozabile na epidemijo novega koronavirusa. Je pa Smiljićeva, kot še nekatere druge sodelujoče, obžalovala, da se vsi župani niso odzvali, kot bi pričakovale.

Na novinarski konferenci so bodisi v živo bodisi prek Zooma sodelovale predstavnice vseh 12 slovenskih statističnih regij. Dolores Primožič iz pomurske regije, od koder prihaja tudi edini kvačkar v akciji, se je prijavila iz radovednosti. Za Korošico Suzano Šapek je bila zaradi izbire tehnike to nova izkušnja, čeprav kvačka od malih nog.

Branka Golob iz Posavja je ocenila, da so skupaj s kvačkaricami iz te in ostalih regij postale ena velika družina. Po mnenju Nataše Lukman iz jugovzhodne regije so s projektom ljudje spoznali, kaj pomeni kvačkanje.

Še vedno vam je med drugim na voljo zgodba Metode Turk, ki je skvačkala grb Mestne občine Novo mesto.

Projekt je povezal tudi različne generacije. Predstavnica starejše, Emi Gregorič iz osrednjeslovenske regije, se je denimo na ta način naučila uporabljati Zoom, mlada Sanja Habjanič iz primorsko notranjske regije pa je poudarila, da so dobile priložnost pokazati ljudem, da kvačkanje ni dolgočasno, kot se nekaterim zdi.

