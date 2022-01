Pogrešano našli mrtvo

31.1.2022 | 07:00

Včeraj ob 16.20 so v Ziljah, občina Črnomelj, pogrešali občanko. Gasilci PGD Zilje so skupaj s policisti in krajani preiskali okolico naselja in našli pogrešano osebo mrtvo. Pomagali so delavcem pogrebne službe pri prenosu preminule do vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO na izvodu HISA LEVO;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO na izvodu SP. VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2 izvod proti igrišču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 8. GAS. DOM;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 1.STARI LJUBEN;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

- od 8:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE1, TP ČRMOŠNJICE2;

- od 9:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN 1976, izvod 2.PODTUREN;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE 1981.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1, TP GRČ VRH 2 in TP DOL. GLOBODOL;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR TREBNJE, na izvodu PRIJATELJEVA CESTA DO VINA GORICA 28.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dečna sela trgovina, nizkonapetostno omrežje - Gasilski dom med 9. In 12. uro in na območju TP Sveta Jedert, nizkonapetostno omrežje - Pikelc med 11.30 in 14. uro.

M. K.