Omikronska nevihta popušča tudi v Sloveniji?

31.1.2022 | 11:20

V teh dneh beležimo prve znake, da bi se lahko stvari začele odvijati na bolje.

Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je bilo včeraj v Sloveniji ob 77,5-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 8575 primerov okužbe s sars-cov-2. Od spremembe protokola testiranja sta minila že skoraj dva tedna, zato so tudi podatki iz pretekle nedelje vsaj do neke mere zreli za primerjavo. Še vedno sicer ni povsem jasno, kako se v dnevni izkupiček prištevajo rezultati testov, ki jih prejmemo iz nemškega laboratorija. Slednjega smo zaradi pomanjkanja kapacitet v naših laboratorijih prosili za pomoč, rezultate pa je posledično treba še vedno jemati s ščepcem soli. Preteklo nedeljo smo sicer potrdili 8401 primer okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 75,6-odstoten. Slika je bila torej podobna včerajšnji in bi lahko kazala, da je vrh, če že ni bil dosežen, vsaj blizu, s čimer se skladajo tudi sobotni podatki.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 172.380 oseb.

Število aktivnih primerov okužb se je v nedeljo v primerjavi s prejšnjo nedeljo zvišalo za 53.744, v primerjavi s soboto pa se je zvišalo za 3640. Največ okužb na posamezen dan so doslej potrdili v torek, in sicer 17.491.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.055, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 30. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 8179, kar je 174 več kot dan prej.

V soboto so opravili tudi 53.059 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.260.803 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.209.942.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 818 covidnih bolnikov (včeraj 749), od katerih jih je 137 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 133). Osem bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 42 covidnih bolnikov (včeraj 41), od tega 9 na intenzivni terapiji. Tri so sprejeli in enega odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 26 covidnih bolnikov, tako kot včeraj. Dva so sprejeli in dva tudi odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 253, Kočevje 71, Šentjernej 44, Ribnica 39, Metlika 35, Žužemberk in Dolenjske Toplice 30, Sodražica 29, Straža 25, Škocjan 22, Črnomelj 17, Trebnje 13, Mirna Peč 8, Šmarješke Toplice 7, Loški Potok 6, Mokronog Trebelno 4

Posavje - Krško 114, Brežice 111, Sevnica 44, Radeče 14, Kostanjevica na Krki 13, Bistrica ob Sotli 10

M. K.