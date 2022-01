Velika sprememba - za status prebolevnika dovolj že hitri test

31.1.2022 | 12:00

Foto: Bobo

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes sporočil, da v Sloveniji pozitivnih hitrih testov ne bo treba več potrjevati s PCR testi. Pozitivnemu se bo izdalo slovensko digitalno potrdilo, ki pa bo veljalo samo v Sloveniji.

Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci napovedal novo spremembo protokola testiranja, ki bo v veljavo stopila z jutrišnjim dnem. Kot je pojasnil, pozitiven rezultat hitrega testa kot veljaven dokaz prebolelosti priznava že 12 evropskih držav, o tem pa razmišljata tudi Avstrija in Nemčija. Za enako se je zdaj odločila tudi slovenska vlada.

O jutri naprej bo oseba, ki je bila pozitivna na hitrem antigenskem testu, prejela slovensko covidno potrdilo, v skladu s katero se bo štelo, da je oseba okužena. To potrdilo sicer ne bo enakovredno evropskemu, saj bo kot dokazilo o prebolevnosti veljalo le v Sloveniji.

Postopek

Od zadnje spremembe protokola velja, da lahko oseba 10-dnevno izolacijo po sedmih dneh prekine z negativnim hitrim testom, po katerem se izda potrdilo. Sicer se to potrdilo izda 11 dan od začetka izolacije.

Kot je pojasnil Poklukar, osebe z znaki okužbe ali brez njih pristopijo naravnost k hitremu testu. Če je ta pozitiven, gre oseba v izolacijo, po njej pa se izda slovensko potrdilo. Če je test negativen, se ugotovi, da je oseba negativna. Če ima na drugi strani taka oseba znake okužbe dihal, se mora za 72 ur samoizolirati. Po treh dneh, če znaki niso več prisotni, se obravnava zaključi in obvelja negativen test izpred treh dni. Če pa so po 72 urah znaki še vedno prisotni, se znova opravi hitri test. Če je ta pozitiven, sledi enak protokol izolacije in izdaje slovenskega potrdila. Če je znova negativen, simptomi okužbe dihal pa so izraziti, pa se predlaga obravnava pri osebnemu zdravniku.

Gre sicer za začasen ukrep, ki je bil po navedbah Poklukarja nujen v trenutni situaciji, dokler je virus med populacijo tako močno razširjen. Ko se bodo razmere znova izboljšale, gre torej pričakovati povratek na pretekli režim.

Testiranje PCR bo še naprej na voljo, kadar to presodi osebni zdravnik ali pediater. V skupino bolnikov, ki jih na PCR testiranje napotujejo zdravniki, »praviloma spadajo, kronični bolniki, nosečnice, imunokompromitirani bolniki in otroci, ki imajo povečano tveganje za rizičen potek bolezni,« je pojasnil Poklukar, ki je dodal, da pa je PCR testiranje še vedno na voljo samoplačniško.

Opremljeno s QR kodo

Minister je še izpostavil, da je bila že zadnja sprememba protokola testiranja nujna, a uspešna, z novo pa bodo ukrepe prilagodili na način, da bomo z virusom lažje živeli. Namenjena je obvladovanju epidemije, zaščiti zdravstvenega sistema, zaposlenih v zdravstvu pred izgorelostjo, lažjemu dostopu prebivalcev do testov in tudi smotrni porabi sredstev.

Slovensko digitalno potrdilo bo imelo QR kodo, ki se bo preverjala z isto aplikacijo kot evropsko potrdilo. Kot navedeno, bo zaenkrat veljalo samo v Sloveniji, a je Poklukar dodal, da se bo glede na napovedi Evropske komisije v prihodnosti to uvedlo po vsej Evropi. Zaenkrat pa pravila na evropski ravni tega še ne določajo.

Bodo evropski birokrati odpravili nelogično odredbo?

Že nekaj tednov povzroča začudenje razlika pri prebolelih in pozneje polno cepljenih (dvakrat cepljeni ali enkrat s cepivom Janssen) ter polno cepljenih in pozneje prebolelih. V primeru P+C+C (P +C v 180 dneh; do 14. 9. 2021 v 240 dneh) + C kadarkoli pozneje) velja potrdilo neomejeno. Kdor je C+C+P, pa mu potrdilo velja le 270 dni po cepljenju oz. 180 dni od PCR.

Iz strokovnega vidika takšna distinkcija ni utemeljena, je danes ponovil Poklukar, a v tem primeru gre za »politično« odločitev na nivoju EU. Poklukar je sporočil, da poteka diskusija, da bi spremenili to uredbo, tako da bi za neomejen rok trajanja zajeli tudi C+C+P: »Mislim, da bi morala biti tudi evropska uredba bolj fleksibilna, v luči omikrona lahko pričakujemo spremembo.«

Z novim poročanjem upad hospitaliziranih zaradi covida

Minister za zdravje Janez Poklukar je predstavil tudi spremembe poročanja o stanju v bolnišnicah.

Prvi pogled na statistiko kaže, da se je v zadnjih dneh povečalo število covidnih bolnikov v bolnišnicah. Danes jih je 818, od tega jih potrebuje 138 intenzivno nego.

Z jutrišnjim dnem bodo začeli »na novo poročati podatke, ali je nekdo hospitaliziran zaradi covida ali pa ima covid kot pridružena bolezen«. Nove številke tako kažejo, da je danes zaradi covida v bolnišnicah 394 oseb, 286 pa s covidom kot »pridruženo« boleznijo. Pri bolnikih, ki potrebujejo intenzivno nego ostajajo številke podobne. 119 jih je bilo hospitaliziranih zaradi covida, 19 pa ima covid kot pridruženo bolezen, je sporočil Poklukar.

M. K.