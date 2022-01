Štras in Bojan, MRFY in Joker Out, 1na1

31.1.2022 | 14:30

Gregor Strasbergar in Bojan Cvjetićanin med nastopom v Trdinovi dvorani (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko sta frontmana med urbano mladino morda ta trenutek najbolj priljubljenih slovenskih rokovskih skupin MRFY in Joker Out, Novomeščan Gregor Strasbergar Štras in Bojan Cvjetićanin, to v Ljubljani v SiTi Teatru storila lani jeseni, sta zadevo v petek ponovila tudi v Novem mestu. V že lep čas pred koncertom razprodani Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine sta se srečala ena na ena, iz oči v oči, in prepletla glasbo, ki sta jo ustvarila s svojima skupinama, pela in igrala skladbe drug drugega ter skupaj in med skladbami povedala marsikaj, kar je nasmejalo občinstvo, ki je, predvsem ženski del, lep del koncerta odpel skupaj z njima.

Cikel 1na1 je niz koncertov znanih slovenskih glasbenikov, ki so se morda že velikokrat srečali, a so le redko skupaj stali na odru. Skupaj z glasbo obeh in pogovorom pripravijo glasbeno-gledališki večer, obujajo spomine, menjavajo vloge, razkrivajo svoje dogodivščine in glasbena pričakovanja, predvsem pa v intimnem vzdušju spregovorijo o zakulisju glasbe. Tako so se v ciklu 1na1 poleg Gregorja Strasbergarja Štrasa in Bojana Cvjetićanina že soočili tudi Tokac in Hamo, Andrej Šifrer in Manca Brlec, Saša Vipotnik in Aleksandra Ilijevski ter Manca Trampuš s Štrasom, ki je tako edini, ki je v ciklu nastopil dvakrat.

I. V.

