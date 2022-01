FOTO: Za več kot tono pretežak; skrivališče pod maskami; zasegli poršeja

Preobremenjeno tovorno vozilo

Policisti PP Novo mesto so v četrtek dopoldne na relaciji Metlika - Novo mesto ustavili in kontrolirali voznika tovornega vozila zaradi nezanesljive vožnje in očitno nevarno pripetega tovora. Odredili so tehtanje vozila, ki je pokazal, da je bil tovor bistveno pretežak, saj je voznik prekoračil največjo dovoljeno maso vozila (3.500 kg) za 33% (stehtan je bil pri 4.680 kg). Za nepravilno pritrjen in pretežak tovor so mu napisali plačilni nalog in vozilo izločili iz prometa.

Na mejnem prehodu Rigonce v kombiju skrita dva tujca

Prirejen kombi na MP Rigonce

Prirejen kombi

Pred dnevi smo poročali o dveh državljanih Turčije, ki so ju policisti 17.1. zalotili pri poskusu nezakonitega prestopa državne meje. V nadaljevanju nekaj podrobnosti dogodka. Policisti na mejnem prehodu za mednarodni cesti promet Rigonce so se 17.1.2022 odločiti za temeljito mejno kontrolo tovornega vozila Iveco, s katerim se je na vstop v državo pripeljal 32-državljan Hrvaške. V tovornem delu vozila je imel do vrha naložene kartone z zaščitnimi maskami. Nekaj jim ni dalo miru, so zapisali v svojem poročilu na PU Novo mesto, zato so tovor preložili in pod škatlami, na dnu tovornega prostora, odkrili dva kovinska zabojnika, kjer sta se skrivala moški in ženska. Vse tri so pridržali, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti.

Po zaslišanju je preiskovalni sodnik za 32-letnika odredil pripor. Kombi so zasegli, postopek z državljanoma Turčije so po končanih postopkih na sodišču prevzeli hrvaški policist.

Na mejnem prehodu Obrežje zasegli poršeja

Zasežen Porsche na Obrežju (vse fotografije: PU Novo mesto)

Policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so v petek dopoldne (28.1.2022) na izstopu iz države kontrolirali 30-letnega državljana Hrvaške, ki se je tja pripeljal z osebnim avtomobilom znamke Porsche Panamera. Na začudenje policistov ni imel nobenih osebnih dokumentov, podobno tudi ne dokumentov vozila s švicarskimi tablicami. S pomočjo hrvaških policistov so ugotovili njegove identiteto in prvi razlog, da je poskusil mejo prestopiti brez dokumentov – imel je prepoved vstopa na schengensko območje. Drugi razlog pa se je skrival v tem, da je bil športni avtomobil ukraden in so švicarski varnostni organi zanj razpisali iskanje. Avtomobil so zasegli, 30-letnika pa pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku. Ostal je v sodnem pridržanju.

Pred tem je uspel na brežiški policijski postaji še poškodovati inventar, za kar si je prislužil še eno kazensko ovadbo.

Mejne zadeve in tujci

Minuli vikend so policisti na območju Posavja skupaj prijeli 56 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopil državno mejo.

V petek zvečer so nekaj po osmi uri na Veliki Dolini prijeli štiri državljane Afganistana. Kakšno uro kasneje so jih v Brezju pri Veliki Dolini prijeli še trinajst, vsi iz Afganistana (dve družini). V noči na soboto so v Prilipah prijeli državljana Egipta, Afganistana, Maroka in dva državljana Irana. V soboto zvečer do v Brezju pri Veliki Dolini prijeli še štirinajst državljanov Afganistana (družine). V noči na nedeljo so v Podgračenem prijeli državljana Sierra Leone in Bangladeša, v noči na ponedeljek pa še trinajst migrantov iz Afganistan (odrasli z otroci).

V petek popoldne so ljubljanski policisti na Barju ustavili dve vozili, ki sta na območju Posavja pobrali več oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo in se po avtocesti odpeljali v notranjost države. Brežiški policisti so o dogajanju obvestili novomeški operativno-komunikacijski center, le-ta pa ljubljanskega. Ljubljanski policisti so vozili prestregli, v postopek so se poleg brežiških policistov vključili še novomeški kriminalisti. Ugotovili so, da sta 20- in 22-letna državljana Hrvaške v vozilu peljala pet državljanov Bangladeša in tri državljane Afganistana. Oba voznika so pridržali in kazensko ovadili, po zaslišanju pa sta ostala v priporu.

V torek zjutraj so sevniški policisti v okolici Blance prijeli pet državljanov Maroka, za katere se je izkazalo, da so mejo prestopili izven mejnega prehoda.

V sredo ponoči so policisti specializirane enote za nadzor državne meje v Slogonskem prijeli štiri državljane Turčije, ki so v Slovenijo prišli nezakonito.

V četrtek popolne so metliški policisti na Jugorju srečali državljana Rusije, ki ni znal pojasniti, kako je prišel v Slovenijo, zato so ga odpeljali na policijsko postajo. Zvečer so v Koritnem brežiški policisti prijeli enajst državljanov Afganistana. Še dva državljana Afganistana in državljana Alžirije so prijeli v Črncu v petek zgodaj zjutraj. Postopki s tujci še niso zaključeni.

