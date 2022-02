Zdravnika bodo imeli v svoji občini - zdravstvena postaja bo v nekdanji pošti; tudi nova zobozdravnica

1.2.2022

Župan Andrej Martin Kostelec in nova zobozdravnica Tijana Kulašević (foto: Občina Šentrupert)

Šentrupert - Na razpis za podelitev koncesije na področju splošne in družinske medicine se je prijavil en kandidat – Izbrani zdravnik prihaja s kozjanskega konca, delati bi lahko začel že prvega marca – Tudi nova zobozdravnica

V Šentrupertu si prizadevajo, da bi tudi v njihovi občini dobili zdravstveno postajo. Da ljudem k zdravniku ne bi bilo več treba v Trebnje, Mokronog ali na Mirno, ampak bi ga imeli v svojem kraju, je občina objavila razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine. Po besedah župana Andreja Martina Kostelca so bili uspešni, saj se je javil en kandidat.

»Izbrani zdravnik je Mitja Mataln. V novi zdravstveni ambulanti v Šentrupertu bo začel delati s prvim marcem, če bomo do takrat pridobili potrditev ustreznosti ambulantnih prostorov, ki jih mora preveriti komisija Ministrstva za zdravje,« je za Dolenjski list pojasnil župan Andrej Martin Kostelec. Izbrani zdravnik prihaja iz zdravstvene postaje Rogaška Slatina, doma pa je s kozjanskega konca, smo izvedeli na občini. Ko bo začel delati v Šentrupertu, bo to po mnenju Kostelca velika pridobitev za občane. »Februarja bomo organizirali tudi javno predstavitev novega zdravnika, tako da se bodo občani, ki ga bi želeli spoznati, lahko z njim srečali,« še dodaja župan.

Zdravstvena postaja bo v stavbi poleg šole, v prostorih nekdanje podružnične pošte v Šentrupertu. »Prostore aktivno pripravljamo, upamo da bodo dokončani do konca februarja. Potekajo gradbena in obrtniška dela, oprema je že naročena. Imamo pa nekaj težav z rokom dobave, kajti nekateri elementi niso na voljo in imajo dobavni rok, daljši od pričakovanega (na primer protipožarna okna),« o ureditvi zdravstvene postaje pove Kostelec.

Občina se je pred razpisom koncesije večkrat obrnila na Zdravstveni dom Trebnje, ali bi lahko tudi v Šentrupertu zagotovili splošnega zdravnika, s čimer bi omogočili lažji dostop občanom do osnovnih zdravstvenih storitev, a jim zaradi pomanjkanja kadra niso mogli ugoditi. Zadevo so zato vzeli v svoje roke in se odloči, da do zdravnika pridejo prek podeljene koncesije. »Ne želimo biti več drugorazredni prebivalci v Mirnski dolini,« poudarja župan, ki je prepričan, da bi moral ZD Trebnje, katerega soustanovitelji so, tudi v njihovi občini poskrbeti za zdravstveno postajo.

NOVA ZOBOZDRAVNICA

V Šentrupertu pa že dela nova zobozdravnica Tijana Kulašević, ki se je kot edina javila na razpis za podelitev koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti. Župan je decembra z njo podpisal pogodbo o podelitvi koncesije za obdobje 15 let. Prej je bil zobozdravnik v Šentrupertu njen oče Siniša, ki pa se je ob koncu preteklega leta upokojil.

Rok Nose