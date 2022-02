Kmalu razpis za direktorja JP EDŠ. Bo Bregar kandidiral? Novi tudi nadzorniki

1.2.2022 | 14:40

Domačin Gašper Bregar zadnja leta vodi JP EDŠ. (foto: L. M.)

Šentjernej - Občina Šentjernej ima svoje komunalno podjetje JP Ekološka družba Šentjernej. Nedavno je dobil nove nadzornike, pred vrati pa je tudi razpis za direktorja podjetja, ki ga zdaj vodi domačin Gašper Bregar.

Kot pove šentjernejski župan Jože Simončič, Bregarju konec februarja poteče mandat in zdaj, ko so na seji občinskega sveta pretekli teden rešili nek formalen zaplet – pri pripravi dokumentacije za razpis so ugotovili, da je en člen odloka in statuta v neskladju z Zakonom o gospodarskih družbah, kar so zdaj popravili – gredo lahko pregledno in mirno v razpis, »kar je za imenovanje direktorja pomembno. Razpis bo takoj po objavi teh popravkov v Uradnem listu RS, novega direktorja moramo imenovati v dobrem v mesecu dni,« povedal župan.

Ali bo Gašper Bregar kandidiral ter se potegoval za nov štiriletni mandat, si preberite v četrtek v novem Dolenjskem listu.

JP EDŠ pa ima tudi nove nadzornike. Konec lanskega novembra je prenehal mandat dosedanjemu nadzornemu svetu, zato so občinski svetniki na predzadnji seji izglasovali nov sestav za naslednja štiri leta. Novi nadzorniki so: Elizabeta Kušljan Gegič in Franc Majzelj (izvoljena sta bila kot predstavnika delavcev) ter Peter Cvelbar, Franc Šinkovec in Jurij Kos.

L. Markelj