Našli utopljenca na jezu v Krki

1.2.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.46 so v naselju Krka, občina Ivančna Gorica, na jezu v reki Krki opazili negibno osebo. Gasilci PGD Stična so osebo potegnili na breg in jo oživljali do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in zdravnika ZD Ivančna Gorica. Reanimacija ni bila uspešna. Za pomoč so bili aktivirani tudi gasilci GB Ljubljana z reševalnim čolnom, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Nesreča na AC

Sinoči ob 19.38 je na avtocesti med izvozoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, v smeri Ljubljane, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo na zelenici. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili onemoglega voznika, prenesli na nosila in ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Za ureditev prometne signalizacije so poskrbeli dežurni delavci DARS.

Tlel tram pri dimniku

Ob 7.34 je v Malem Ločniku v občini Velike Lašče občan opazil pregrevanje stropa ob dimniku. Gasilci PGD Velike Lašče in PGD Turjak so odstranili oblogo in izolacijo, izrezali tleči tram ter žarišče zalili z vodo.

Delo za pirotehnike

Ob 9.43 so v reki Krki pri naselju Dobrava pri Škocjanu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske, gorenjske in ljubljanske in zahodno štajerske regije so minometno mino kaliber 81 mm, letalski naboj kaliber 20mm, ročna bombo in topovsko granato kaliber 37 mmm, vse ostanek II svetovne vojne, uničili na kraju.

Ob 14.40 so tudi pri naselju Vrhpeč, občina Mirna Peč, našli neeksplodirana ubojna sredstva. Tam so pirotehniki tri minometne mine kalibra 45 mm in protipehotni tromblon kalibra 30 mm, vse ostanek II svetovne vojne, prav tako uničili na kraju samem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu DOLENJCI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEJANI, TP PRELOKA, TP VIDINE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS izvod Levo, desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GOR, izvod 3. LOČNA;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 1. SO BROD;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1, TP MAKUTE, TP LUBANC, TP VERDUN PRI URŠ.SELIH, TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, izvod 2. BREZJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, na izvodu ŠPOLAR POSTAJA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Žakovc - nizkonapetostno omrežje Heimbring predvidoma med 9. in 12. uro.

M. K.