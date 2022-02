Krkaši že v polfinalu pokala Spar

1.2.2022 | 07:50

Z domače tekme s Šentjurjem (foto: arhiv)

Košarkarji Krke so se prebili na zaključni turnir pokala Spar v sezoni 2021/22, potem ko so sinoči premagali Šentjur. Tja so se uvrstili tudi igralci Helios Suns, ki so izločili ljubljansko Ježico.

Krka je pred tednom dni v svojem hramu ukanila Šentjur s 106:77, na včerajšnji povratni tekmi v gosteh pa je zmagala s 93:81. Pri dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Miha Lapornik z 20, pri štajerski pa Marko Rikalo s 25 točkami.

ŠENTJUR : KRKA 81:93 (28:26, 21:24, 19:18, 13:25)

Šentjur: Brunčević 6, Popović 1, Tabak 3, Holmes 13, Rikalo 25, Đapa 18, Nemanič 15.

Krka: French 6, Stergar 19, Stipčević 13, Špan 6, Medved 2, Kosi 4, Škedelj 7, L. Lapornik 11, M. Lapornik 20, Klobučar 5.

STATISTIKA

Ker so si igralci Krke iz prve tekme četrtfinala zagotovili kar 29 točk prednosti, je bilo v drugi tekmi težko pričakovati velik preobrat, srečanje v Šentjurju pa je to le potrdilo in Krka se je zasluženo uvrstila na finalni turnir Pokala Spar. Večino tekme sta bila tekmeca izenačena, a pravega boja nista pokazala, saj je bil potnik na finalni turnir praktično že znan po prvi tekmi. To je botrovalo tudi temu, da so domačini v zadnji četrtini popustili in prepustili zmago gostom iz Novega mesta. Dolenjci so dosegli kar 24 podaj (Šentjur 14) in iz igre metali kar 56%, zato so tudi v drugi tekmi zasluženo zmagali, sedaj pa mirno pričakujejo svojega nasprotnika v polfinalu Pokala Spar, ki ga bodo dobili po povratni tekmi v paru med Cedevito Olimpijo in Zlatorogom Laško.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zmago in uvrstitev na zaključni turnir Pokala Spar. Glede na to, da smo bili v okrnjeni zasedba je zmaga in s tem uvrstitev še toliko večji uspeh. Sedaj se moramo poskusiti regenerirati, saj nas že v sredo čaka gostovanje pri Hopsih na Polzeli. Gostovanje bo težko, saj bo nasprotnik motiviran. Nimajo kaj izgubiti in iskali bodo svojo priložnost. Mi se bomo poskusili pripraviti na to tekmo dovolj dobro, da bomo lahko prišli do zmage.«

Krkaši ne poznajo premora, saj bodo ta teden odigrali še dve tekmi. Najprej v sredo na Polzeli tekmo Lige Nova KBM, nato pa še v petek tekmo AdmiralBet ABA lige pri SC Derbyju v Podgorici.

Pokal Spar

Cedevita Olimpija je v začetku tega meseca v Laškem premagala Zlatorog s 86:62, povratna tekma pa bo 15. februarja.

Termina zadnjega četrtfinalnega para med ekipama Nutrispoint Ilirija in Rogaška sta 2. in 15. februar.

Krka se bo v polfinalu, kot omenjeno, pomerila z zmagovalcem dvoboja Cedevita Olimpija - Zlatorog, Helios Suns pa z boljšim iz obračuna Nutrispoint Ilirija - Rogaška.

Polfinalni tekmi bosta na sporedu 17. februarja, finalna tekma pa bo dan kasneje. Zaključni turnir bo v dvorani na Kodeljevem.

M. K.

