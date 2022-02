Priprave na prenovo ceste Podbočje-Kostanjevica na Krki

1.2.2022 | 08:40

Pogled na Krško (STA)

Krško/Kostanjevica na Krki - Krška podžupanja Ana Somrak in kostanjeviški župan Ladko Petretič sta pred dnevi s predstavniki države podpisala tristranski sporazum o sofinanciranju ureditve cest Podbočje-Kostanjevica na Krki in Brod-Žabjek ter mosta čez potok Kolarica. Gre za finančno še neocenjeno naložbo.

Naložba je sicer nujna, saj je cestni odsek Podbočje-Kostanjevica na Krki v zelo slabem stanju, uporabljati pa ga nameravajo tudi kot obvoz pri gradnji novega oz. nadomestnega mosta, ki bo Krko prečil na Brodu pri Podbočju.

Zanj že izdelujejo projektno dokumentacijo, projektno dokumentacijo za prenovo cestišča in gradnjo pločnika med Križajem, Podbočjem in Šutno oz. od krožišča Križaj do naselja Podbočje pa je Mestna občina Krško že zagotovila.

M. K.