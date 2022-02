V Krki našli mrtvo 65-letnico; zdrsnila s pešpoti tik ob reki

1.2.2022 | 09:15

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Krka - Poročali smo že, da so bili policisti sinoči nekaj pred 21. uro obveščeni, da so v reki Krki na območju Ivančne Gorice, v vasi Krka, našli mrtvo osebo. S Policijske uprave danes pojasnjujejo, da so gasilci 65-letno žensko potegnili na kopno. Glede na do sedaj zbrana obvestila je s pešpoti tik ob reki zdrsnila v vodo, tok pa jo je odnesel do jeza, kjer so jo našli, so danes sporočili s PU.

Policisti so opravili ogled kraja, po do sedaj zbranih obvestilih ni sumov kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

M. K.