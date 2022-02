Dober znak, da se je krivulja okužb obrnila navzdol

1.2.2022 | 10:30

Foto: Bobo

V Sloveniji smo včeraj zabeležili kar za 1000 manj novih primerov okužbe kot pred tednom dni.

Dnevnim podatkom o številu okuženih v tem obdobju sicer ne bi smeli pripisovati pretiranega pomena, kar še posebej velja zdaj, ko so pristojni uvedli številne spremembe pri testiranju. Če pa so namreč za nekatere prva novica dneva, ko se razmere slabšajo, je pošteno, da je enake obravnave deležna tudi vzpodbudna statistika. Tako so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji včeraj potrdili 11.810 primerov okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je bil 75,8-odstoten. Prejšnji ponedeljek smo denimo ob podobnem deležu pozitivnih (75,5 odstotka) zabeležili 12.833 primerov okužbe, kar za tisoč več. V zadnjih dneh se tako kažejo znaki, da smo vrh vala omikrona že dosegli. Vprašanje sicer ostaja, kako je z rezultati testov, ki se v Slovenijo vračajo iz nemškega laboratorija, zato teh podatkov ne gre jemati kot suho zlato.

Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 175.504 prebivalcev.

Število aktivnih primerov okužb se je v ponedeljek v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom zvišalo za 49.253, v primerjavi z nedeljo pa se je zvišalo za 3124. Največ okužb na posamezen dan so doslej potrdili prejšnji torek, in sicer 17.491.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 13.911, je v primerjavi s predhodnim dnem nižje za 144. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 8328, kar je 149 več kot dan prej.

V ponedeljek so opravili tudi 124.369 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate so do ponedeljka preverjali še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.260.945 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.210.314.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 837 covidnih bolnikov (včeraj 818), od katerih jih je 132 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 137). Deset bolnikov je umrlo.

Od danes sicer velja nov način poročanja števila bolnikov s koronavirusno okužbo, ki potrebujejo hospitalizacijo, in sicer ločeno za tiste, pri katerih je covid-19 primarna diagnoza, in za tiste, ki bolnišnično zdravljenje potrebujejo zaradi drugega stanja, a so hkrati tudi okuženi z novim koronavirusom.

Kot je na Twitterju objavilo ministrstvo za zdrvje, je skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo 887. Od teh jih je na navadnih oddelkih 391 zaradi covida-19 in 364 s covidom-19, intenzivno terapijo pa zaradi covida-19 potrebuje 116 bolnikov. Poleg teh je na intenzivnem oddelku še 16 bolnikov s covidom-19.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 51 covidnih bolnikov (včeraj 42), od tega 10 na intenzivni terapiji. 14 so jih sprejeli in tri odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 26 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, eden je v intenzivni terapiji. Štiri so sprejeli in tri odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 356, Črnomelj 127, Trebnje 112, Kočevje 83, Metlika 58, Ribnica 55, Šentjernej 49, Žužemberk 48, Dolenjske Toplice 43, Straža 32, Šentrupert 31, Škocjan in Mokronog Trebelno 27, Mirna Peč 26, Mirna 25, Semič 24

Posavje - Krško 291, Brežice 206, Sevnica 163, Radeče 24, Kostanjevica na Krki 21, Bistrica ob Sotli 5

M. K.