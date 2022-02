Komu dodatne koncesije za varstvo starejših?

Največ novih mest, ki jih je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo 13 domovom za starejše na zadnjem razpisu koncesij za opravljanje storitev institucionalnega varstva, bo na Gorenjskem. Skupaj gre po vsej Sloveniji za 1107 dodatnih mest, od tega 348 v domovih v Škofji Loki, Radovljici in Cerkljah.

Kot je razvidno iz poročila razpisne komisije, objavljenega na spletni strani ministrstva, je za dom v Škofji Loki, ki bi ga upravljalo podjetje Dom Hmelina, ta že upravlja z enoto v Radljah ob Dravi, razpisanih 156 mest. Podjetje SeneCura je prijavilo 144 mest za dom v Radovljici, Dom Taber pa bi na lokaciji Šmartno v Cerkljah na Gorenjskem poskrbel za 48 dodatnih mest.

Vodilni zasebni upravljavec domov v Avstriji, SeneCura, ki tudi v Sloveniji že upravlja s petimi domovi, načrtuje pa še nekaj novih, je prejel tudi koncesijo za 120 mest v Krškem. Z razpisom so 188 novih postelj dodelili tudi celjski regiji. Celjsko podjetje Social je prejelo koncesijo za 128 mest v Zrečah, družba Thermana pa za 60 mest v Laškem. V osrednji Sloveniji je socialno varstveni zavod Vitadom prejel koncesijo za 150 mest na lokaciji Ig.

Pomurju je bilo dodeljenih 144 dodatnih mest. Mariborska družba Dom Loka v lasti nedavno razrešenega direktorja Energetike Maribor Alana Perca, naj bi zagotovila 120 postelj v Murski Soboti, Domu Kuzma pa so podelili koncesijo za 24 dodatnih mest.

Dom za starejše naj bi po letih čakanja dobili tudi v Destrniku. Za omenjeni projekt ustanovljeno podjetje Medgeneracijski center Destrnik, s katerim upravlja nekdanji direktor Litostroja Jožef Duhovnik, je na razpisu prejelo koncesijo za 120 mest na zemljišču v Zasadih.

Še nekaj mest za povečanje zmogljivosti sta prejeli podjetji Turzis v sklopu MedicHotela na lokaciji Arčoni v Renčah in Zavod Karitas na lokaciji Šentjanž pri Dravogradu. Prvi je prejel 19, drugi pa 18 dodatnih mest v za zdaj najmanjšem domu starejših v Sloveniji s koncesijo.

Ministrstvo je razpis objavilo junija lani, in sicer za celotno območje Slovenije, z začetkom opravljanja storitev v letu 2023. Na javni razpis je prispelo 23 ponudb, strokovna komisija pa je na podlagi razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom. Za zagotovitev dodatnih mest v domovih so zagotovili 65 milijonov evrov proračunskega denarja.

Kot so še pojasnili na ministrstvu, so zagotovili tudi 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših, v sklopu načrta za okrevanje in odpornost pa načrtujejo še 59 milijonov evrov za zagotovitev 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Srečo bodo tako lahko znova poskušali tudi tisti prijavitelji, ki so tokrat ostali brez koncesij. Med temi je mariborski Dom pod Gorco (68 mest), družba Deos za dom v Kopru (61), Vitadom za dom v Črnem vrhu nad Idrijo (19), Medgeneracijski center Bistrica za dom v Moravčah (120), Dom starejših občanov Gornja Radgona (sedem), Zavod sv. Terezije za dom Mala Loka pri Domžalah (81), Dom Kuzma za lokaciji Dobrovnik (60) in Ženavlje (48), podjetje Rive za dodatne postelje v Ribnici (12) in podjetje Team-Ko za dom v Markovcih (120).

