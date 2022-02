Policisti opazili okrvavljen prtljažnik in odkrili razkosanega bika

Šentjernejski policisti so v noči na soboto, okoli polnoči, v romskem naselju Dobruška vas opazili osebno vozilo z okrvavljenim prtljažnikom, v njem pa več kosov mesa, krvave nože … nekaj stran pa v folijo zavit večji kos govedi. Zaradi suma, da gre za tatvino in nezakonit zakol, so jim prišli pomagat še novomeški policisti. Uspeli so izslediti lokacijo, kjer so osumljenci pokončali bika in so bili tam še vedno njegovi ostanki. Po zbranih obvestilih, sledovih in pregledu terena so prišli do bližnjega oškodovanca, ki sploh še ni vedel, da so mu iz hleva odpeljali bika.

Meso in avto, ki pripada lastniku iz okolice Šentjerneja, so policisti zasegli in odpeljali.

Med postopkom so začeli nekateri prebivalci naselja razgrajati in vpiti na policiste in so tako ovirali njihovo delo, zato preverjajo še kršitve javnega reda in miru. Preiskava še poteka.

Prometna varnost

Policisti so v minulem dnevu obravnavali devet prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Metliški policisti so obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami – slednja se je pripetila mopedistu, ki je na poledeneli cesti ob zaviranju izgubil oblast nad vozilom in padel ter se poškodoval po roki. Zdravniško pomoč je poiskal sam.

Sevniški policisti do včeraj dopoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili 44-letnega voznika. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,50 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avtomobil zasegli.

Popoldne so v Trebnjem ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da vozi neregistriran avto (na vozilu pa sta bili nameščeni različni tablici iz drugih vozil) in da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Vlomi in tatvine

Neznanci so med vikendom iz avtomobila, parkiranega pred trgovskim centrom na Otoški cesti v Novem mestu, ukradli katalizator. Lastnika clia je tatvino opazil popoldne in dogodek prijavil policiji.

V kraju Leskovec pri Podborštu so v ponedeljek dopoldne neznanci vlomili v hišo v času, ko so bili lastniki odsotni. Pregledali so prostore, a po prvih ugotovitvah niso nič odnesli. Kljub temu so z vlomom naredili za nekaj sto evrov škode.

Na Vavpotičevi v Novem mesto so neznanci iz nedelje na ponedeljek razbili steklo parkiranega avtomobila in pregledali notranjost. Odnesli niso nič, lastnik pa ima za okoli tristo evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v Slovenski vasi zvečer prijeli devet tujcev, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Na pomoč so jim priskočili še brežiški policisti in policisti vodnikov službenih psov, ki so pregledali širše območje. Postopki z devetimi državljani Afganistana še niso zaključeni.

