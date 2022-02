V Krki v Novem mestu pogrešanega niso našli; nesreča komunalcev

1.2.2022 | 18:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Potem, ko so sinoči v Krki že našli eno utopljenko, so se podobnega danes popoldne ustrašili tudi v Novem mestu. Ob 15.34 so pri Župančičevem sprehajališču pogrešili osebo. Gasilci GRC Novo mesto so s čolnom pregledali površino reke Krke in skupaj s policisti ter tudi z dronom brežini do jeza pri Ragovem logu. Pogrešane osebe niso našli.

Nesreča pri delu

Danes zjutraj ob 7.16 je v naselju Stolovnik, občina Krško, voznik vozila za pobiranje komunalnih odpadkov pri opravljanju del poškodoval zaposlenega. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Prometna nesreča na krški obvoznici

Ob 15.25 je na krški obvoznici prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli cestišče z absorbentom in ga počistili. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli dve osebi. Ena od njiju je bila prepeljana v UC Brežice.

Baraka je pogorela

Ob 15.05 je v Šmihelu v Novem mestu gorela baraka velikosti pet krat pet metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar in pregledali okolico. Baraka je zgorela v celoti.

Gorelo pod pultom v garaži

Ob 10.38 je na Uršnih selih v ulici Makute, občina Novo mesto, gorelo pod delovnim pultom v garaži stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Uršna sela so požar pogasili, prezračili prostor in ga pregledali s termovizijsko kamero ter iznesli ožgan delovni pult.

Dimniški požar

Ob 8.28 so v naselju Kamni potok, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velika Loka so z gasilnikom pogasili ogenj v peči in dimniku ter pregledali okolico.

M. K.