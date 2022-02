Izvorno slovensko - blagovne znamke se povezujejo; tudi Dobrote Dolenjske in Sevnica Premium

2.2.2022 | 08:10

Kolektivne blagovne znamke, oblikovane po modelu Izvorno slovensko, se povezujejo v mrežo. Ta ima 12 ustanovnih partnerjev, od tega 11 znamk in podjetje Provital. Glavni namen je doseči boljšo informiranost in ozaveščanje javnosti o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane, storitev in doživetij, s čim manjšim ogljičnim odtisom.

Mrežo kolektivnih blagovnih znamk, oblikovanih po modelu Izvorno slovensko podjetja Provital, so vzpostavili na ponedeljkovem spletnem dogodku. "Kolektivne blagovne znamke so v zadnjih 10 letih postale pomembno orodje razvoja podeželja v pametne ruralne destinacije s kreativnimi in uspešnimi ponudniki ter povezovalci, najpogosteje destinacijskimi organizacijami," so ocenili v podjetju.

V mrežo so se vključile znamke Bohinjsko/From Bohinj, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Okusiti Laško, Blejski lokalni izbor, Sevnica Premium, Naše najboljše in Iz Doline Soče. Skupaj s podjetjem Provital si bodo prizadevali za skupen strateški razvoj in prenos znanj, izkušenj in spretnosti, skupne raziskovalne aktivnosti, prijave na razpise ter vzpostavitev modela platforme, ki bo omogočila informiranje, komuniciranje, trženje, prodajo, logistiko, distribucijo in evalviranje certificirane ponudbe visoke kakovosti in lokalno dodane vrednosti vsake znamke.

"Glavni namen mreže je doseči boljšo informiranost in ozaveščanje vseh javnosti o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane storitev in doživetij, s čim manjšim ogljičnim odtisom, ter posledično večjo povezano prodajo po cenah, ki so skladne s pričakovanji ozaveščenih kupcev," so navedli.

STA; M. K.