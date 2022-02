Belo krajino streslo - potresni sunek pri Črnomlju; zaradi lažne prijave na teren gasilci petih društev

2.2.2022 | 07:00

Sinoči ob 23.17 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Črnomlja, 78 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci v Beli krajini. Ocenjuje se, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Zaradi lažne prijave na teren gasilci petih društev

Ob 23.55 naj bi na Črešnjevcu pri Semiču gorel gospodarski objekt. Gasilci PGD Semič, Črešnjevec, Krvavčji Vrh, Gradnik in Štrekljevec so izvozili na požar. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da ni požara in da je šlo za lažno prijavo. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Gorele pnevmatike in elektro vodniki

Ob 17.39 je zagorelo v naravi v bližini naselja Vihre, občina Krško. Gasilci PGE Krško so pogasili pnevmatike in elektro vodnike na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RTV GORJANCI, TP KRVAVI KAMEN, TP GOSPODIČNA, TP JELENOV SKOK, TP GABRSKA GORA, TP JEŠTOVCI, TP PANGRČ GRM, TP GABRJE, TP JUGORJE PRI GABRJU, TP KAVCE, TP GABRJE JENIČ, TP HRUŠICA, TP HRUŠICA 2, TP HRUŠICA MLIN.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, na izvodu LOVRIN.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 6. KANDIJSKA CESTA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE, izvod 1. PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.