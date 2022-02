Patricia Čular nova direktorica občinske uprave

2.2.2022 | 09:00

Direktorica občinske uprave Občine Brežice Patricia Čular (foto: Občina Brežice)

Brežice - Potem ko je julija lani direktorica brežiške občinske uprave Gordana Radanovič »pobegnila« na GEN energijo v Krško, je njeno delo začasno prevzela Patricia Čular, sicer vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. S 1. februarjem pa je bila imenovana za novo direktorico občinske uprave.

Kot je dejala, po 15 letih pridobivanja izkušenj na različnih področjih dela občinske uprave sprejema njeno vodenja z veseljem in veliko odgovornostjo. Prepričana je, da mora biti občinska uprava najprej čim boljši servis občanom, županu in vsem drugim, ki tako ali drugače gradijo prihodnost brežiške občine. »Prizadevala si bom za učinkovito, razvojno naravnano in do ljudi prijazno občinsko upravo, ki ima in bo tudi v prihodnosti imela pomembno in aktivno vlogo v lokalni skupnosti,« je še ob nastopu funkcije dejala Čularjeva.

Patricia Čular se je rodila l. 1973 na Švedskem. Osnovno šolo je obiskovala v Podružnični šoli Kapele in nato v Osnovni šoli Dobova, izobraževanje je nadaljevala na Gimnaziji Brežice in diplomirala na Fakulteti za računalništvo in elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svoje delovne izkušnje je pričela pridobivati že v času študija, ko je štiri leta opravljala naloge projektne sodelavke v mednarodni fundaciji za podporo okoljskih nevladnih organizacij. Po zaključenem študiju jo je pot pripeljala nazaj v domačo občino, kjer je najprej, ob poučevanju na srednjih šolah, vodila projekt vzpostavitve enega prvih mladinskih centrov v Sloveniji – Mladinskega centra Brežice, ki ga je v nadaljevanju osem let tudi vodila. Konec leta 2006 je na povabilo župana Ivana Molana prevzela funkcijo podžupanje Občine Brežice, ki jo je opravljala šest let. Kot podžupanje je večino svojega dela namenila pridobivanju evropskih kohezijskih sredstev. Leta 2012 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, od 2013 do 2016 pa je v vlogi svetovalke v Kabinetu župana skrbela za področje mednarodnih projektov, podjetništva in podpori dela uprave na področju družbenih dejavnosti. Od 2016 vodi Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

M. L.; M. K.

