Slovenija druga v Zagrebu: zmagi za Anito Horvat in Veroniko Sadek

2.2.2022 | 10:00

Naturalizirana Trebanjka Anita Horvat (foto: arhiv; Profimedia)

Novomeščanka Veronika Sadek (foto: AZS; arhiv)

Zagreb - Slovenska atletska reprezentanca je na dvoranskem troboju Hrvaške, Slovenije in Srbije v Zagrebu včeraj osvojila drugo mesto. Slovenci so med drugim zmagali v obeh štafetnih preizkušnjah z novima državnima dvoranskima rekordoma, Tina Šutej pa je po prepričljivi zmagi v skoku s palico poskušala priti do rekorda na 4,77 metra, a ni bila uspešna.

Najboljša je bila domača zasedba Hrvaške, Slovenija je bila na koncu druga, Srbija pa tretja.

Za slovensko žensko štafeto na 4x400 metrov, ki je za zmago s časom 3:40,67 postavila nov državni dvoranski rekord, so nastopile Karolina Zbičajnik, Maja Pogorevc, Jerneja Smonkar in Anita Horvat.

Enako uspešni so bili tudi slovenski tekači na 4x400 metrov Jure Grkman, Luka Janežič, Lovro Mesec Košir in Gregor Grahovac. Njihov dosežek 3:11,72 je prav tako nov državni dvoranski rekord.

Brez težav je zmagala tudi Tina Šutej, ki v skoku s palico ni imela prave konkurence. Preskočila je 4,67 metra, potem pa letvico postavila še na višino novega državnega rekorda 4,77 metra, vendar je ni preskočila. Slovensko premoč v tej disciplini je potrdila še Ajda Osolnik (3,70 m) z drugim mestom.

Tekmovanje, ki so ga pripravili po letu prisilnega koronskega premora, je potekalo s po dvema predstavnikoma vsake države v vsaki disciplini. Za Slovenijo so zmage dosegli še Jan Luxa v troskoku s 15,83 m, pa tudi Neja Filipič (13,69 m) v ženski konkurenci te discipline.

Agata Zupin (54,03) je slavila na 400 metrov, kjer je bila tretja Maja Pogorevc s 55,80. V tej disciplini pa je pri moških zmago Sloveniji zagotovil Lovro Mesec Košir (47,31), tretji je bil Gregor Grahovac z 48,36.

Tudi v obeh tekih na 800 metrov sta zmagala Slovenca. Pri ženskah Anita Horvat z 2:08,57, pri moških pa Jan Vukovič z 1:49,32. V teku na 3000 metrov pa je ob zmagi Vid Botolin s časom 8:10,10 postavil še državni rekord za mlajše člane. Pri ženskah je v tej disciplini prav tako zmagala slovenska predstavnica, Loti Rotar s časom 9:54,70.

Za slovenski zmagi pa sta v Zagrebu poskrbela še Maja Bedrač v skoku v daljino s 6,05 m ter Veronika Sadek na 1500 m s časom 4:24,18.

Predlani so to tekmovanje izvedli prvič, slovenska ekipa je zmagala v Novem mestu, lani pa zaradi epidemije troboja ni bilo.

STA; M. K.