Izdatno povečanje - ob upoštevanju tudi hitrih testov več kot 23.000 okužb

2.2.2022 | 10:30

Da bo število novih primerov okužbe s sars-cov-2 poskočilo, da smo torej včeraj pri dnevnem izkupičku dosegli, celo krepko presegli rekord, je nakazovalo že veliko število izdanih TAN kod, ki je prvič preseglo 16.000. Ni torej presenečenje, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poroča o 23.433 novookuženih, s čimer je krepko presežen rekord s prejšnjega torka, ko je bilo potrjenih 17.503 primerov okužbe. A je dramatičen porast v prvi vrsti posledica včerajšnje spremembe protokola testiranja, v skladu s katero rezultatov hitrih testov ni treba več potrjevati s PCR testi. Kot potrjena okužba torej uradno obvelja vsak pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa. Včeraj je bilo sicer opravljenh 17.143 PCR testov in 96.160 hitrih antigenskih testov, skupaj torej 113.303.

Ker je odslej vsaka primerjava s preteklimi dnevi nemogoča, z vidika statističnih podatkov pa se je začelo povsem novo obdobje, smo NIJZ prosili za podatke o dnevnem številu potrjenih hitrih testov v zadnjih tednih. Tako bi lahko imeli prebivalci vsaj okviren vpogled v to, kaj se trenutno dogaja z epidemijo. Dnevno se namreč objavljajo le podatki o številu opravljenih hitrih testov, podatki o deležu pozitivnih hitrih testov pa so na voljo z manjšim zamikom. V ponedeljek je bilo denimo opravljenih 124.369 hitrih testov, prejšnji torek pa 93.715.

Kar zadeva podatke o deležu pozitivnih hitrih testov, so nam pri NIJZ postregli le s tistimi, ki so na voljo na njihovem spletišču, ti pa se nanašajo zgolj na obdobje do 16. januarja, zaradi česar relevantni podatki od predzadnje spremembe protokola 19. januarja, ko se je dostop do PCR testiranja močno omejil, večina prebivalstva pa je morala za potrjevanje okužbe v prvi vrsti opraviti hitri test, še niso na voljo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 186.537 primerov aktivnih okužb.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 928 covidnih bolnikov (včeraj 837), od katerih jih je 130 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 132). Enajst bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 62 covidnih bolnikov (včeraj 51), od tega osem na intenzivni terapiji. 22 so jih sprejeli in 10 odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 23 covidnih bolnikov, včeraj 26. Štiri so sprejeli in in jih sedem odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 372, Kočevje 163, Črnomelj 144, Trebnje 139, Žužemberk 83, Ribnica 71, Metlika 68, Šentjernej 52, Mokronog Trebelno 40, Dolenjske Toplice 35, Šentrupert 34, Sodražica 33, Straža 32, Škocjan 31, Mirna in Semič 30

Posavje - Sevnica 285, Krško 270, Brežice 123, Radeče 74, Bistrica ob Sotli 13, Kostanjevica na Krki 11

